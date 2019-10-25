تنتظرك أمور سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً اسبوع جيد تاثيرات كوكب الزهرة كوكب المال والربح والشهرة الذي ينتقل الى القوس الناري الصديق تاثيراته لطيفة تساعدك وتشجعك وتعطيك حقك فتتقدم من خلال الكلمة والتواصل واللقاءات المتنوعة كذلك سوف تكون انطلاقة الاسبوع مميزة تحت تاثير القمر من برج الميزان الصديق فتكثر فرص النجاح والمصالحات والاحتفالات فتطل على ايام مليئة بالربح والازدهار المادي والبريق المعنوي فتحتفل بجديد، فتتضاعف الجهود التي تثمر نتائج ممتازة لكن سوف تتبدل الظروف مع انتقال القمر الجديد الى برج العقرب اضف الى ذلك تراجع كوكب عطارد في العقرب الذي يحمل معه طاقة سلبية ونفسية تعبانة ونوعية وقت ضاغطة ما يجعلك تختنق من كثرة المسؤوليات والواجبات المتراكمة والمتداخلة مع بعضها قد يسود جو من البلبلة والتوتر حاذر الفوضى وحاول ان تضبط اعصابك وان تتفهم الآخرين بدون توجيه انتقادات قاسية. تنتهي الضغوط والاجواء المتقلبة وتدخل في مرحلة ممتازة من الفرح والتقدم والبهجة والحظوظ الجيدة جدا جدا بين الاربعاء والجمعة تحت تاثير الكواكب مجتمعة في القوس المشتري الزهرة والقمر تكثر الحركة وتنشط التنقلات فتكون سيد الموقف تحرز ربحًا على الارجح وتعالج كل ما كان عالقًا بقوة وشجاعة لكي تنطلق بمشاريع جديدة لا تخاف عزز الثقة بالنفس برمج اعمالك كي تحصد النتائج الايجابية فتستفيد من حظ مضاعف يرافقك لفترة طويلة كذلك سوف تتلقى خبرا يسعدك ويتعلق بتقدم مهني اسبوع غير سلبي تستطيع ان تتحكم بالظروف وتكون مرتاحا سعيدا.

عاطفيّاً: حان الوقت لتصحيح بعض الهفوات ولتقديم بعض التنازلات من اجل ارضاء الحبيب ان الظرف الفلكي يبشر بمصالحة بتقارب وتكون معظم الاشارات جيدة تدل على تعاطف الشريك ومساعدتك ان انتقال كوكب الزهرة الى القوس يدعم علاقتك الحالية الأمر الذي يقربك من الشريك والاولاد والاهل للعازب وجود كوكب الحب في القوس يسمح لك بتحليل الامور من منظار اكثر موضوعية وستلمس انفراجا كبيرا وتفهما من قبل الحبيب.

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