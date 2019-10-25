تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا ونشيط مثمر يساعدك ويخفف عنك الضغوط ويجعل الامور تمشي بطريقة جيدة اسبوع سهل جيد يتفاعل ويتعاطف معك يساعدك ويعطيك ما تريد نوعية الوقت جيدة مليئة بالحظ والفرص الدسمة اسبوع يكافأك لكن عليك الانتباه من يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من الميزان المواجه لبرجك الذي يفرض عليك الحيطة والحذر فلا تنجرف وراء الانفعالات والقلق والتعب حاول ان تضبط اعصابك ولا تتوتر ولا تعرض مصالحك للأخطار،ايام صعبة تجعلك تخوض حرباً وتقاتل على جميع الجبهات حاول ان تستبق العاصفة وكن جاهزاً لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الجديد المكتمل الى برج العقرب المائي الصديق فتعيش اجمل ايام الاسبوع وتتحسّن الاوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك لتسيطر من جديد على مجرى الأمور.نجاح قدرة على التفاعل تقدم ارتياح واخبار سارة ومصالحة ونتائج ممتازة وتسجل تغييراً سعيداً في نواحي حياتك المالية المهنية العائلية وحتى السياسية وتنطلق واثقاً منفتحاً على كل الاتصالات والآفاق، تستعيد الثقة بالنفس وتشعر أنك قادر على تحقيق كل الرغبات والأهداف يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج القوس بين الاربعاء والجمعة فتتكيف مع الظروف وتكون التغييرات مناسبة للاتفاقات والاستثمارات والعمليات المالية والالتزامات والارتباطات قد تباشر دورة جديدة تأخذك إلى الأبعد وربما إلى السفر. اسبوع طويل بدايته متقلبة لكن الايام التالية غنية بالحظوظ والانتصارات.

عاطفياً: بالرغم من انتقال كوكب الحب من العقرب الى القوس الا ان تاثيراته الايجابية لا تزال ترافق خطواتك فينعم عليك بجرعات كبيرة من الحب بحيث تأتيك الأجواء الرومانسية على طبق من الفضة وهي بالتالي ستفتح أبواب التواصل والحميمية مع يجعلك نشيطاً ومتحمساً فتلاقي تفهماً كاملاً من قبل الشريك والاحبة والاولاد أما إذا كنت عازباً فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة الى حياتك اليومية.

قد يهمك أيضاً :