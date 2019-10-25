هل تتذكرون كيف احتفل المصريون بـ"الهالوين" العام الماضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

مع اقترات احتفال العالم بعيد الهالوين "Halloween" الذي يحل في 31 من أكتوبر كل عام، يبدأ العديد في التحضير للمناسبة السنوية التي يحتفل بها بعض المصريين والنجوم والفنانين.

وهناك اعتقاد شائع بأن هذه الاحتفالات تعود إلى تقاليد شعب "الكلت" هي مجموعة الشعوب التي تنتمي إلى الفرع الغربي في مجموعة الشعوب "الهندو-أوروبية"، حسب بعض النظريات التاريخية، وكانت تلك الاحتفالات مرتبطة بمواسم الحصاد وجني المحاصيل، والعلاقة بين المواسم الزراعية والطقوس المرتبطة بالمجهول والقوى الخارقة شائعة في التاريخ.

وفي السطور التالية؛ نسترجع معكم، احتفالات المصريين بـ"الهالوين" العام الماضي:

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- شارك عدد كبير من الشباب بالاحتفال بعيد "الهلع" فهناك العديد من الأماكن المناسبة اليوم للاحتفال، وانعكس ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر الكثيرون صورًا لهم، يظهرون فيها وهم يحتفلون بـ"الهالوين"، فالبعض قرر الاحتفال في أحد الأماكن العامة التي توفر مناخا مرعبا يتماشى مع عيد اليوم، فيما قضى آخرون كأصدقاء في بيت زميلهم بعد عمل "مكياج الهالوين" على وجوههم، ومن ثم نشر الصور على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لمشاركة باقي أصدقائهم.

- ولم تخل المدارس كذلك من مظاهر الاحتفال بعيد الهالوين حيث شارك عدد من المدارس في مصر بمشاركة التلاميذ والأطفال، من خلال عمل "مكياج" الرعب للأطفال وارتداء الملابس والوجوه المرعبة.

- ووجد العديد من الفنانين اليوم فرصة جيدة للاحتفال بعيد الهلع بمشاركة متابعيه ومحبيه من خلال نشر الصور والفيديوهات، وكان من أبرز المحتفلين، الفنانة غادة عبدالرازق بصورة لها وهي واقفة وتضع قبعة مرعبة في أحد متاجر بيع "إكسسوارات" الرعب، وكذلك أيضًا نشرت فيديو لها وهي تضع قناعا مرعبا على وجهها.

- كذلك الفنان سامح حسين نشر على حسابه الشخصي، صورة وهو يرتدي قناع "دراكولا" وهو أشهر الشخصيات المرعبة عالميًا، وكذلك نشرت الفنانة نيرمين ماهر فيديو لها على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" وهي ترتدي زيا لإحدى الشخصيات المرعبة ونال الفيديو إعجاب الجمهور، كما ظهر الفنان تامر هجرس وهو يلتقط صورة "سيلفي" وإلى جانبه الفنانة دينا وهما يحتفلان بالهالوين، كما نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة لها وهي ترتدي زيا بالكامل أسود لتظهر بشكل مرعب.