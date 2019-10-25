منها البيض والسالمون.. مشروب و7 أطعمة تساعد على سد الشهية وإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

الغذائية دون فائدة، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز أنواع الأطعمة التي تساعد في السيطرة على الشهية وتناولها بكثرة لا يؤدي لزيادة الوزن، بحسب ما جاء في موقع "Bright side" الأمريكي.

1- التفاح:

من المواد الغذائية الغنية بالألياف القابلة للذوبان التي تحافظ على معدتك ممتلئة لفترة أطول، إذ يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء والبكتين الذي يساعد على فقدان الوزن ومنع ارتفاع السكر في الدم.

2- اللوز:

غني بالدهون الصحية غير المشبعة ويحتوي على العديد من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة، ويفضل تناول اللوز المحمص.

3- الفلفل الحار:

يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، إذ يزيد من عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على حرق الدهون

4- الشوفان:

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يحتوي الشوفان على العديد من الألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وأظهرت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الشوفان على الإفطار شعروا أنهم أقل جوعًا بعد ذلك واستهلكوا سعرات حرارية أقل بنسبة 31٪ في وجبة الغداء بالمقارنة مع أولئك الذين تناولوا حبوب الإفطار.

5- الزبادي

مليء بالبروتين ويحتوي على بكتيريا بروبيوتيك التي تساعد في عملية التمثيل الغذائي، كما أنه لا يحتوي على الدهون والكثير من السعرات الحرارية.

6- البيض:

يحتوي على كميات عالية من البروتين، ويعتبر من الأطعمة منخفضة السعرات وخالية من الكوليسترول، لذلك فهو مثالي لحرق الدهون والحفاظ على كتلة العضلات.

7- السالمون

يعتبر السلمون مصدرا رائعا للبروتين عالي الجودة، وهو مفيد لفقدان الدهون، كما أنه مصدر هامًا للأحماض الدهنية أوميجا 3 تعزيز حرق الدهون.

8- القهوة:

يفضل تناول وجبة خفيفة وشرب كوب من القهوة خاصة خالية الكافيين، إذ يقلل ذلك الشعور بالجوع لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.