البنطلون الكارجو والبالطو الكاروهات.. تعرفي على موضة هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

اعتمدت عروض الأزياء في شهر الموضة العالمي لخريف وشتاء 2020 على التصاميم التي تظهر جرأة وجاذبية النساء، وانتشرت بعض الصيحات المختلفة التي جمعت بين العصرية والأناقة، فرأينا الملابس المطبوعة بنقوش جلود الحيوانات، والتصاميم التي اعتمدت على الشراشيب.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز صيحات الموضة الرائجة لخريف وشتاء 2019-2020:

- بنطلون الكارجو:

مناسب للمرأة العاملة العصرية، إذ تمييزبنطلون الكارجو بقصة الواسعة والمريحة، يمكنكِ اعتماده مع كروب توب وبليزر طويل بالألوان الدافئة، ويفضل تنسيقه مع قطع ضيقة ومناسبة لمقاس الجسم.

-البالطو الكاروهات:

سيطرت موضة الكاروهات على عالم الموضة والأزياء بشكل كبير خلال المواسم السابقة، ولا زالت تسيطر إلى الأن بمختلف ألوانها وقصاتها، يمكنكِ اعتمدها بصيحة المونوكروم، أو تنسيقه مع فساتين متنوعة القصات.

- معطف الترانشكوت

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الترانشكوت من القطع الرائجة لخريف والشتاء2020، ويتميز بالأزرار وحزام الخصر وقماش خفيف لكنه يمنح الشعور بالدف، ومناسب للأجواء الممطرة. نسقيه مع الفساتين القصيرة، والجيب الجلد واعتمدى بوت طويل.

- جلود الحيوانات:

صيحة الأزياء المطبوعة بجلد الحيوانات انتشرت أيضًا في التصاميم الكلاسيكية والسهرات لهذا الموسم، إذ ظهرت في الأزياء الرئيسية لأشهر مصممين الأزياء مثل فكتوريا بيكهم، ودولتشي آند جابانا.

-الجواكيت المنفوخة:

تعتبر من القطع الأساسية لفصل الشتاء، فالجواكيت المنفوخة الاختيار الأمثل للفتاة الرفيعة ذات القوام الرشيق، ونصح خبراء الموضة الفتاة الكيرفي والممتلئة بتجنب ارتدائها، لأنه يظهرها بوزن زائد.

- الجواكيت الجينز:

بالعودة إلى تصاميم الثمانينات حرصت عروض الأزياء على إعادة تصميم الجواكيت الجينز القصيرة، بلمسات أنيقة تناسب إطلالة وذوق المرأة العصرية لهذا العام.