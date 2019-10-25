تفاصيل كاملة عن الإعصار الذي سيؤثر على مصر والأردن وفلسطين .. الأرصاد تطلق هذه التحذيرات

تتأثر مناطق في مصر وفلسطين والأردن خلال الساعات القادمة بمنخفض جوي قويّ ونادر، يستمرّ لمدة 24 ساعة.

ووصفت مواقع مختصة بالطقس المنخفض بأنّه “إعصار متوسطي” قد يؤدي إلى حدوث “عاصفة مدارية” غير معهودة .

وقالت إن المنخفض يشبه بخصائصه العواصف الاستوائية التي تضرب الأجزاء الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الكاريبي ووسط أمريكا وكذلك تلك التي تؤثر باستمرار على دول شرق آسيا، ولكن بقوة أضعف بكثير بطبيعة الحال نظراً لحجم صغر المسطحات المائية مقارنة بتلك المناطق.

ويجلب هذا المنخفض الجوي بقية الجمعة والسبت الأمطار الرعدية الغزيرة و الرياح النشطة على المُدن الساحلية التي تقع شرق الإسكندرية الأجزاء الشرقية و الشمالية الشرقية من الدلتا و عموم سيناء، ومنطقة بحر غزة و مدينة غزة إضافة إلى النقب الفلسطيني (لاحقاً نهار السبت) و يشمل ذلك أيضاً هيجان كبير في البحر و بالقُرب من السواحل مع ارتفاع كبير مُتوقع للأمواج، بالإضافة إلى إثارة الغبار و رُبما العواصف الرملية في المناطق الصحراوية.

وتُصاحب هذه الأحوال الجوية مخاطر من تشكل السيول و الفيضانات في تلك المناطق سيما الأودية و الشِعاب و المُنحدرات.

مصر.. تعطيل للدراسة وإلغاء إجازات

قررت محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية شمالي مصر تعطيل الدراسة بالمدارس يوم السبت، بعد تعرضها إلى موجة طقس سيء تمثلت في أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية، وانخفاض في درجات الحرارة، بسبب ذلك المنخفض الجوي النادر الذي يضرب منطقة حوض المتوسط.

وقال مسؤولون في وزارة التعليم المصرية إن قرار تعطيل الدراسة يأتي “من أجل أمن وسلامة أبنائنا الطلاب ومنشآتنا التعليمية”.

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من جهته، أوعز وزير التنمية المحلية بنشر المعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في كل محافظة، ووضعها فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أحداث غير متوقعة، وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية.

الأردن .. “طوارئ متوسطة”



مع ساعات عصر و مساء السبت، تزداد التأثيرات غير المُباشرة للمنخفض الجوي شبه الاستوائي على الأردن و ذلك من خلال تشكل سحب ركامية رعدية عشوائية في شمال ووسط الأردن تجلب معها هطولات مطرية متفاوتة الشدة و رعدية .

في حين تعبر كتلة سحب رئيسية مُصاحبة لبقايا المُنخفض الجوي شبه الاستوائي المناطق الجنوبية من الأردن و تشمل كل من الكرك، الطفيلة، جبال الشراه، وادي عربة و الأغوار الأردنية الجنوبية جالبةً معها هطولاً مطرياً يكون غزيراً أحياناً و مُترافقاً مع حدوث العواصف الرعدية و يُخشى حينها من تشكل السيول و جرياتها بشكل سريع لا سيما في مناطق الأودية، و الشعاب، و المُنحدرات الجبلية.

هذا وأعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية التي توقعت النشرات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية ان تشهد حالة عدم إستقرار جوي تسود المملكة والى تساقط زخات من الامطار تكون غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد والبرق.

فلسطين .. تحذيرات من فيضانات ورياح قويّة



ذكر موقع “طقس فلسطين” أنّه من المتوقع ان يتحرك المنخفض العميق قبالة السواحل الفلسطينية وبحركة جنوبية شرقية بحيث يكون تأثيره الرئيسي على المناطق الجنوبية من البلاد وتحديداً منطقة النقب الاوسط وتضعف الفرصة كلما اتجهنا نحو الشمال بحيث تبقى الفعالية جيدة في المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الوسطى بدرجة أقل.

وستشهد بقية المناطق انخفاضاً في درجات الحرارة وأجواء عائمة جزئياً وزخات متفرقة أحياناً على فترات متفرقة خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المتوقع ان يطرأ يوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة ويسود جو خريفي مائل للبرودة في المناطق الجبلية ودافئ في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية، مع زخات رعدية تتركز بشكل أساسي على المناطق الجنوبية من البلاد مع خطر تشكل السيول العارمة في النقب ووادي عربة.

بفعل المنخفض الجوي العميق، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يوم السبت والأحد من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية، ومن خطر شدة سرعة الرياح، وخطر الانزلاق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية .