تنتظرك أحداث سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تتناغم الاجواء معك في الاسبوع الاخير من شهر تشرين الاول اكتوبر وتطرق الحظوظ بابك في بداية هذا الاسبوع النشيط تكون الاعمال سهلة بسبب معنوياتك وتفاؤلك الكبير تحت تاثير القمر من برج الميزان الصديق يومي السبت والاحد ايام جيدة نافعة ومناسبة لمعالجة مشاكلك وللانطلاق من جديد سيرافقك الحظ فتطل على ايام مثمرة من المشاريع الناجحة والرابحة الظروف متساهلة جداً وتسمح لك بالتقدم حاول ان تستثمر الايجابيات لتعزيز وضعك بادر تفاعل مع محيطك وكرر المحاولات لكن عليك ان تحضر نفسك لايام طويل متطلبة مع انتقال القمر الجديد الى العقرب يومي الاثنين الثلاثاء مع اي الى البيت الثامن بيت العمل والسهر بيت الاولويات بيت الصحة حاول ان تدلل نفسك وتنقي نفسيتك من الضغوط المتراكمة ان وجود القمر الجديد في موقع مناسب يعطيك نشاط تقدم وقدرة كي تتفاعل مع الاخرين بطريقة جيدة وبنجاح يجب ان تستفيد من نوعية الوقت الدسمة لتلتقط فرصاً جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات جديدة وبدايات جديدة مهمة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة، اشتغل على الامور الصعبة والمعقدة قبل ان يصل القمر الى القوس الى مواجهة برجك ويبدا فصل المعاناة بين الاربعاء والجمعة من مسؤوليات اوراق معاملات للعائلة للمدرسة مناقشات قلق ارهاق مزاجية انزعاج خلافات انتبه وركز على كلامك ولا تنزع الفرص كبر عقلك انت امام اسبوع متطلب متقلب يتطلب الاهتمام مطلوب منك الجهوزية التامة من بداية الاسبوع.

عاطفيّاً: حاذر من التوتر والانفعال في هذا الاسبوع الضاغط بسبب انتقال كوكب الزهرة الى مواجهة برجك من القوس من موقع معاكس يسبب لك التراجع النفسي والمعنوي والعائلي والعاطفي والشخصي كما يعني عدم استقرار في حياتك وفي علاقاتك قد تعرف قطيعة مفاجئةاو انفصال. للعازب ستواجه بعض العراقيل الشخصية لذلك عليك ان تعيد النظر في علاقاتك الحالية وتعرف كيف تختار الشريك المناسب.

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