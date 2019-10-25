تنتظرك أحداث جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد لا بأس به يجب ان تعلم انك موجود ضمن فترة ضاغطة تجعلك متوتر ومنفعل فلا يوجد اي انسجام او اي تجانس بين الكواكب بالاضافة الى تراجع عطارد في مواجهة برجك من العقرب الذي يسبب اصطدام او عاصفة فلكية لكن اذا شعرت انك تريد تحقيق احلامك فحاول ان يكون يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من الميزان الذي يقدم لك المساعدة والتشجيع والحظوظ للتعويض عن الكثير من التراجع والخسارة وحضر نفسك لمشروع متين وثابت بدون خوف من المغامرة والسفر. لكن لا تتوّقع تضامنا مع قضيتك يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر الجديد من برج العقرب والشمس المواجه لبرجك ما يجعلك تتعرض لانقلابات في الاوضاع او لتصرّفات او الاعمال المتراكمة ركض في كل الاتجاهات تعب متطلبات عائلية ومهنية اجواء تطلب منك التركيز والهدوء فكر بمنطق كبر عقلك وكن مرن جدا جدا تعود وترتفع المعنويات وتختفي الضغوط فتشعر بالارتياح بين الاربعاء والجمعة تحت تاثيرات القمر من القوس من موقع جيد ايام لطيفة سهلة فتبادر بتصحيح الاخطاء باتصال او بزيارة او مبادرة وركز على الاولويات واهتم بالتفاصيل ان الدبلوماسية تساعدك على النجاح في هذه الفترة المزدهرة، التي تحمل اليك نفوذًا وترقية او تقدّمًا فتكون على موعد مع تغييرات كبيرة في الاسلوب والاستراتجية اسبوع يتطلب منك الاهتمام كي تنظم امورك يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من كوكب اورانوس المعاكسة.

عاطفياً: تكون مستعدا ابتداء من هذا الاسبوع لاعادة النظر ببعض الاخطاء ولطي صفحة الماضي كما يرتاح القلب لوجود الزهرة في القوس حيث من المتوقع ان يتم حدث شخصي مهم في حياتك وسوف تجتاز فترة رائعة على الصعيد العاطفي، تُتاح لك فرصًا للتسلية والمشاركة في المناسبات السعيدة. تعيش اجواء رومانسية وتمارس سحرك على من حولك فتكسب القلوب والاعجاب، للعازب انه اسبوع البدايات الجديدة فانت تملك الجرأة لاتخاذ خطوات مصيرية وحاسمة.

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