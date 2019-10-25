تنتظرك أحداث سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:اسبوع مهم جدا يحمل حدثا سعيدا هو انتقال الزهرة الى برج القوس الناري الصديق ليقدم لك كل الدعم والمكاسب المالية والمعنوية لكن سوف تكون الانطلاقة معقدة نوعا ما وصعبة على مختلف المستويات مع وجود القمر في الميزان يومي السبت والاحد الذي يشير الى مواجهة مع شخص ذي نفوذ الذي قد يسبب لك التوتر فتشتد الانفعالات وتكون مزاجيا فلا تراهن على هذه الايام التي تجعلك تواجه بعض الاحتجاج ابتعد عن تازيم الامور ولا تتورط وحذرا من التهور حاول ان تخفف الحساسية المفرطة ولا تقع ضحية الانفعال والغضب لكن سوف تخف الضغوط يومي الاثنين والثلاثاء انتقال القمر الجديد والمكتمل الى برج العقرب لينضم الى الشمس في موقع مناسب مع برجك ما يعني ولادة مشاريع صفحات جديدة تقييم للحسابات فتتحرر من الأعباء المالية وغيرها وظروفا جيدة لتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق اهدافك وتحقق بعض الارباح وتسمح لك بإطلاق مشاريع جديدة. تتابع الحظوظ لصالحك ستكون مدعوما من القمر والمشتري من القوس الناري الصديق بين الاربعاء والجمعة ترتاح تفرح تعوض عن الوقت الضائع تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا لتتسلّق قمم النجاح اجواء جيدة بانتظارك نجاحات متتالية ثلاثة ايام ممتازة نجاح تقدم انفراج واضواء ايجابية مسلطة عليك اسبوع طويل متطلب لكن بمهارتك وذكائك تستطيع ان تكون منتجاً سباقاً وناجحاً وتحقق الكثير.

عاطفياً: تعيش اجواء متفائلة ورومنسية نظرا لدعم كوكب الزهرة الذي ينتقل الى برج القوس الى جانب المشتري ما يجعلك تعيش اوقاتًا سعيدة في الحب كما في الصداقة، فتبدو فرحًا مبتسمًا، مسرورًا بأجواء الحنان التي تحيطك من قبل الشريك والاولاد والاهل والاحبة للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للخطوبة او للزواج.

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