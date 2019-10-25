"ياسمين| تحرر محضرا ضد زوجها: طلقني ومش عارف آخد حقي

"طلقني وتزوج عليا بعد أسبوع من الطلاق ويرفض رد مستحقاتي وحصلت علي حكم حبس ضده ولم يتحرك احد لتنفيذه"، هكذا بدأت "ياسمين"، ربة منزل، من قرية الشموت في بنها رواية مأساتها مع زوجها، الذي يعمل سائقا بأحد المطاحن الحكومية وأذاقها المرار بسبب عنفه معها وضربه وإهانته لها وقهره لها باستمرار.

تقول "ياسمين": "تزوجت من سائق يدعي (أحمد ف. ع.) زواجا تقليديا وعشت معه إلا أنه كان دائم العصبية والضرب والإهانة وافتعال المشاكل، ما دفعني لترك المنزل والذهاب لمنزل أسرتي لأفاجا بحملة من العنف ضدي، حيث تعرضت لضرب وإهانة ومحاولات الضغط للتنازل عن جميع مستحقاتي".

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وأضافت صاحبة الـ23 عاما لـ"الوطن": "حررت محضر ضد زوجي في مركز شرطة بنها بتبديد المنقولات، أحيل لمحكمة جنح بنها الجزئية برقم 17132 لسنة 2019، لأفاجئ به يقوم بتطليقي غيابيا ويحرمني من مستحقاتي، والغريب أنه تزوج مرة أخرى بعد أسبوع من الطلاق، وأنا لا حول لي ولا قوة".

تابعت: "قضت المحكمة بحبس زوجي سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وهناك قضية أخرى أمام المحكمة للمؤخر، والنفقة مؤجلة لحين الاستعلام عن دخله الشهري، حيث يقوم بالتلاعب فيها من خلال مد المحكمة بمعلومات غير دقيقة عن دخله، رغم أنه يتقاضي مبالغ كبيرة نظير عمله بأحد المطاحن ولكنه ينكر".

وتمنت ياسمين تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد زوجها، لوقف ما يمارسه عليها من إرهاب وعنف، للتنازل عن مستحقاتها حتى يأخذ العدل مجراه.