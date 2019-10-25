بعد تحذير الأرصاد من الخروج.. كيف تحمي الأمهات أطفالهن من الطقس السيئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

بعدما ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج اليوم الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، نظرا لموجة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد، أخذت الأمهات تسعى لحماية أطفالهن خاصة حديثي الولادة كونهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض خاصًة بنزلات البرد والأنفلونزا.

من جانبه؛ قال الدكتور حازم علي أخصائي التغذية العلاجية بالجمعية البريطانية للتغذية خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن الطفل حديثي الولادة يحتاج إلى رعاية مكثفة للحفاظ عليه من أي عدوى، وبالأخص في ظل انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، لذا على الأم اتباع هذه النصائح الهامة:

- أفضل طريقة لحمل الطفل لمنحه الشعور بالدفيء والأمان، هي طريقة "الكنجر" وهي حمل الأم لطفلها المولود من الأمام ويفضل أن يلامس جلد الطفل جلدها، تعتبر تلك الطريقة شائعة جدًا في القرى والبلاد الإفريقية؛ حيث نرى الأم تعمل وتتحرك بسهولة والطفل محاط بها من الأمام عن طريق قطعة قماش ملونة.

فوضعية "الكنجر" لحمل الطفل صحيحة وصحية؛ لأنها توزع الوزن جيدًا، بحيث لا يؤذي ظهر الأم أو أكتافها كما تمنحه درجة حرارة الأم، وتدعمه بمشاعر الدفيء والحنان، والاسترخاء والشعور بالراحة.

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- يجب إلباس الطفل حديث الولادة الملابس القطنية في هذا الطقس، حيث يفضل ارتدائه تيشيرت طويل قطني بأكمام طويلة واسع وفضفاض حتى لا يقيد حركته ويزعجه.

- حرص الأم على إرضاع الطفل حليب طبيعي، حيث تساعد الرضاعة الطبيعية بشكلٍ خاص على تعزيز مناعته وتقويتها.

- إعطاء التطعيمات للطفل في العامين الأولين من عمره، مثل تطعيمات الأنفلونزا وتطعيم الالتهاب الرئوي.

- ضرورة حرص الأم على غسيل اليدين بشكل مستمر، تناول المشروبات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وخاصة الزنجبيل، وتناول الأطعمة الصحية والفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية ومنها الجوافة والبرتقال، والإكثار من شرب السوائل والماء.