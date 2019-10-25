شاهد.. إطلالة ماريا كاري في دبي تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

خطفت إطلالة النجمة ماريا كاري الأنظار خلال حفلها الذي أقيم في دبي، ضمن انطلاق فعاليات إكسبو 2020.

وتألقت المغنذية الأمريكية بأناقتها خلال الحفل، إذ ارتدت ثوبًا ذهبيا حمل توقيع دار Amato الفليبينية لمصممها المستقر في دبي فورن وان، وجاء ثوبها مزيّناً بالتطريز اليدوي وأحجار الكريستال.

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وهي ليست المرة الأولى التي ترتدي خلالها كاري زيّاً يحمل توقيع Amato، فقد سبق أن اختارت من توقيع هذه الدار إطلالتها خلال مهرجان كان السينمائي الأخير، وإطلالة ثانية تألّقت بها في بداية جولتها الفنيّة الأخيرة التي انطلقت من إيرلندا.

ونسّقت ماريا كاري إطلالتها مع أقراط ماسيّة طويلة تعود أيضاً لعلامة مستقرّة في دبي هي High Street Jewellery. وقد صُممت هذه الأقراط خصيصاً لترتديها بحفلها في دبي، بحسب ما نقلت "العربية".

كاري ليست النجمة العالميّة الوحيدة التي اختارت مؤخراً زيّها من Amato، فمن الأسماء الفنية الكبيرة المعجبة بهذه الدار والتي ترتدي من تصاميمها نذكر نجمات مثل: بيونسيه، كاتي بيري، شاكيرا، لايدي غاغا، جنيفر لوبيز، نيكي ميناج، ريتا أورا، أريانا غراندي.