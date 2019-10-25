"بطنك مليء بالفاصوليا".. سيدة بوروندي الأولى تغني من أجل المرأة التي لا تنجب

أصدرت السيدة الأولى في بوروندي، دينيس نكورونزيزا، أغنية جديدة بعنوان "المرأة أكثر من أن تكون كائنا يلد".

وأطلقت "دينيس" أغنيتها الجديدة كجزء من الحملة التي بدأتها لمناهضة الإساءة التي تواجهها المرأة التي لا تنجب على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت إعجاب كثير من أبناء شعبها.

"بطنك دائما مليء بالفاصوليا، بينما تمتلئ بطون النساء الأخريات بالأجنة"، هكذا بدأت "دينيس" أغنيتها التي جاءت على هيئة مقطع فيديو، للزوجة وهي ترحب بزوجها بعد العودة للمنزل وتدعوه إلى تناول العشاء، فما كان منه إلا أن بصق في وجهها، وبدأ في ضربها، قائلًا لها: "أنتِ لا نفع من ورائك في البيت".

يبدأ ظهور السيدة الاولى في بوروندي خلال الأغنية عندما تدخل إلى غرفة جلوس الزوجين اللذين لم ينجبا، وتقول في لهجة تصالح شارحة: "تأكدتما فقط من عدم الإنجاب بعد أن رأيتما الطبيب وعدم القدرة على الإنجاب يحدث للرجال، كما يحدث للنساء".

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وفي المنظر الثاني من الفيديو، تبدأ السيدة الأولى أغنيتها، وترقص مع بعض الراقصين الآخرين والموسيقيين بينما يغني الكورال: "لم تخلق النساء فقط من أجل أن يدعون أمهات فهن يستطعن فعل ما هو أكثر من ذلك".

وتدعو نكورونزيزا، البالغة من العمر 49 عاما، وتزوجت من الرئيس بييري نكورونزيزا في عام 1994، الأزواج إلى دعم زوجاتهم.

ويُعرف عن الرئيس والسيدة الأولى، اللذين رزقا بخمسة أطفال، وتبنيا عددا آخر، تدينهما، ورعايتهما لبعض الصلوات الجماعية كما أنها كانت ضابطة هجرة، معينة رسميا قسا في الكنيسة.

وتعد أغنيتها الجديدة أول عمل فني للسيدة الأولى في غير مجال الدين، إذ أنها تظهر أحيانا في بعض التسجيلات الدينية ومع كورال الكنيسة.

يذكر أن الزوجان في مجتمع بوروندي يوصمان بالعار إن لم يرزقا بأولاد، وعادة ما يلقي باللوم في عدم الإنجاب على المرأة.