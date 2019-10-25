الامارات | هاتف بمعايير عسكرية.. مقاوم للماء والأتربة والحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف بمعايير عسكرية.. مقاوم للماء والأتربة والحرارة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة HMD Global الهاتف نوكيا 800 Tough الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر 119 يورو (نحو 570 درهماً).

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد بوزن 161 غراماً يتوافق مع المعايير العسكرية الصارمة MIL-STD-810G وفئة الحماية IP68؛ لذا فإنه يتمتع بمقاومة الماء والأتربة ويقاوم السقوط من ارتفاع 8ر1 متر على أرضيات صلبة كالخرسانة، وأيضاً درجات الحرارة الشديدة، والتي تتراوح من -20 إلى 55 درجة مئوية.

ويأتي الهاتف الجديد مجهزاً بمعالج Qualcomm 205، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 512 ميغابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 غيغابايت. وبشكل اختياري يمكن استخدام فتحة البطاقة الثانية لبطاقات microSD بسعة تصل إلى 32 غيغابايت.

ويشتمل الهاتف على العديد من التطبيقات والوظائف المثبتة بشكل مسبق مثل واتس آب وفيس بوك والمساعد الصوتي غوغل Assistant.

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