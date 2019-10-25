لقطات مقربة لوجه العنكبوت وجنين التمساح وعين الذبابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

تم الكشف عن الفائزين في مسابقة نيكون للصور الصغيرة عالميًا لهذا العام، حيث يعرض صانع الكاميرات المشاركات الرائعة التي حققت أعلى 20 جائزة.

تم منح المركز الأول لصورة لجنين سلحفاة، تم تقديمه بشكل رائع في مجموعة من الألوان الفلورية بتكبير يصل إلى خمسة أضعاف بواسطة تقنية مجهرية تُعرف بـ تيريزا زجودا، وتريزا كوجلر، لخريجة جامعية حديثه من نيويورك.

كما احتلت صورة “بروتوزوان” إحدى الكائنات الأولية التي تعيش بالماء، المركز الثاني مع صورة مكبرة بمقدار 40 مرة لثلاثة كائنات حية على شكل مخروطي قدمها الدكتور إيجور سيوانوفيتش في فرجينيا، الولايات المتحدة.

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من بين الصور الجميلة الأخرى أيضًا والمميزة، مقطع عرضي دقيق لجنين التمساح - حيث يمكن رؤية الجهاز العصبي المركزي للحيوان والهيكل العظمي يتطوران - بحجم 10x، كما أظهرت المسابقة تشريح دقيق لذبابة ذات شعر يشبه المروحة، مثلما تظهر تمامًا أسفل المجهر.

مسابقة Nikon Small World التي تعد وسيلة للتعرف على جهود المشاركين في التصوير الفوتوغرافي من خلال المجهر الضوئي، أصبحت الآن في عامها الـ 45، وتم تقييم أكثر من 2000 مشاركة من أكثر من 100 دولة من قِبل أربعة من أعضاء فريق المناقشة.

Photomicrography أو التصوير المجهري، هو تصوير الأشياء تحت المجهر، قد يتم قتل الكائنات البيولوجية وصبغها بحيث يمكن رؤية تركيبها إذا تم تركيبه على شريحة زجاجية للتصوير باستخدام المجاهر الضوئية العادية.