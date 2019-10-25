حريق هائل بفعل الرياح يُخلي مئات السكان في شمال كاليفورنيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

أُجبر المئات سكان كاليفورنيا يوم الخميس على الإخلاء بعد انتشار حريق هائل بسبب الرياح خلال الليل، حيث ترك 500000 شخص دون كهرباء بعدما انقطع التيار الكهربائي المخطط له في غولدن ستايت خلال أسبوعين.

تقول هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية (NWS) إن الرياح حول أعلى المناطق في مقاطعة سونوما تهب بسرعة تصل الساعة. إلى 70 ميلًا في الساعة، وفي أماكن أخرى في المنطقة، هناك رياح تتراوح سرعتها بين 30 و50 ميلًا في

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وفقا لتقارير، امتد الحريق لحوالي 1000 فدان بحلول الساعة 11 مساء يوم الأربعاء. واعتبارا من صباح يوم الخميس، يقول كال فاير، وكالة مكافحة الحرائق الحكومية، إن الحريق قرب جيسيرفيل قد غطى مساحة 10000 فدان وليس به أي احتواء.

كما أكد مكتب عمدة مقاطعة سونوما أن السكان اضطروا إلى الفرار من منازلهم خلال الليل بسبب الحريق، كما تظهر الصور المرعبة رجال الإطفاء الذين يكافحون الحريق مع استمرار انتشاره، حيث شوهدت سيارات إطفاء تسرع نحو النيران في أثناء نشوب الحريق.

أظهرت إحدى الصور النيران تقترب من تلال كروم العنب في مقاطعة سونوما، التي تعد قلب بلد النبيذ الشهير في كاليفورنيا، فيما فتحت السلطات تحقيقا لبيان أسباب الكارثة.