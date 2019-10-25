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رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365
طُردت سياسية بنجلاديشية من الجامعة بعد أن قيامها بتوظيف ما يصل إلى ثمانية سيدات يشبهونها ليحلوا محلها في الامتحانات.
تامانا نصرت، من حزب رابطة عوامي الحاكم، متهمة بدفع مبالغ لهؤلاء السيدات في ما لا يقل عن 13 اختبارًا، ظهرت الفضيحة بعد أن دخلت محطة تليفزيون Nagorik TV الخاصة قاعة اختبار.
بدأت مذيعة البرنامج بإجراء مقابلات مع الطالبات لتفاجئ بسيدة تدعى أنها “نصرت”، في مقطع مصور لاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت نصرت، التي انتُخبت عضوًا في البرلمان العام الماضي، تدرس للحصول على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة بنجلاديش المفتوحة (BOU).
من ناحيته، قال قال رئيس مجلس إدارة الجامعة، طردناها لأنها ارتكبت جريمة، إن الجريمة هي جريمة، لقد ألغينا تسجيلها، لن تتمكن أبدًا من الدخول إلى هنا مرة أخرى. “
قال أحد المسؤولين في الكلية: “كانت الطالبات اللواتي ينتحلن شخصيتها، يتمتعن بالحماية من أعضاء البرلمان في أثناء عقد الاختبارات. لقد عرفها الجميع ولكن لم ينطق أحد بكلمة لأنها من عائلة مؤثرة للغاية “.
تعد اختبارات الاحتيال والغش وتسريب أوراق الأسئلة قبل الاختبارات أمرًا شائعًا في بنجلاديش، مما يدفع السلطات بشكل متكرر إلى إلغاء النتائج.
كانت هذه تفاصيل خبر عضوة في البرلمان النجلاديشي تستعين بـ 8 سيدات لأداء الامتحانات بدلًا منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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