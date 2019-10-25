تبدأ من 500 جنيه.. أسعار الأحذية الشتوية النسائية في أشهر البرندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

استعدي للذهاب إلى عملك ومشاويرك اليومية بأناقة وأمان، عن طريق اختيار الأحذية الشتوية المُريحة والمناسبة للطقس، والتي تعتبر أهم احتياجاتك خلال فصل الشتاء.

يمكنكِ اختيار حذائك الشتوي من خلال أبرز الموديلات في البرندات العالمية لعامي 2019-2020، والمتوفرة في مصر وبأسعار قد تناسب أغلبية الفئات.

Zara

- حذاء Half Boot مسطح جبلي منجد بـ1.399 جنيه فضي اللون لامع.

- حذاء Half Boot بكعب Chunky heels وذو طبعة ثعبان بـ 999 جنيه.

- حذاء ذات الكعب العالي الرفيع وبـ Nautical Vibes تغطي مقدمة وجه القدم وقد يصل الرباط لأعلى للكاحل، يسمي هذا النوع من الأحذية أيضا Corset Heels ويبلغ ثمنه 2.499 جنيه، ومتوفر بألوان جريئة كالأحمر الناري، وBoot أسود بوت متداخل مع حذاء ذو الكعب العالي الرفيع أحمر اللون بـ3.999 جنيه.

- حذاء Boots with pearl beads ذات الكعب المسطح والكعب الويدج Wedges من أكثر الكعوب راحة من بين أحذية الكعب العالي، فالنعل يكون سميك ويدعم القدم بالكامل، يمكنك ارتدائه مع الفساتين الصيفية الطويلة والقصيرة ايضا ومناسب للخروجات الصباحية، بـ 2.699 جنيه.

Dejavu

- Boot طويل جلد بني اللون بسوار عند الكاحل بـ799 جنيها.

- حذاء ذات الطابع القتالي المزين بالأربطة تغطي مقدمة وجه القدم، وقد يصل الرباط لأعلى للكاحل وستوته عند أحد الجوانب، وكعب عريض بـ 649 جنيها.

- حذاء Half Boot مسطح ذات طبعة النمر بـ 699 جنيها.

- حذاء موديل GER-AW20-19-BLACK بـ599 جنيها.

- حذاء موديل GER-AW20-10-CAMEL بـ 569 جنيها.

- حذاء موديل GER-AW20-22-BLACK بـ 599جنيها.

- حذاء fiery red ankle boots بـ649جنيها.

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حذاء breathable high-neck sneakers ذات طابعة النمر بـ 599جنيها.

lc wakiki

- حذاء Brown Boot بسوار جلد عند الكاحل متوفر بلون الأسود أيضا بـ765 جنيها.

- حذاء صوف Pink Slipper Boots بـ255 جنيها.

- حذاء Half Boot لونه Grey ذو الكعب العريض الأسود بـ 510 جنيهات.

- حذاء Half Boot ذو الكعب المسطح والكعب الويدج Wedges بـ560 جنيها.

H&M

- حذاء Knee-high Boots بطبعة جلد التمساح وذو كعب رفيع بـ 1.300 جنيها.

- وحذاء Platform Chelsea Boots بكعب الويدج Wedges بـ 650 جنيها.

- حذاء Ankle Boots الأسود ذات الكعب العريض الطويل بـ 586 جنيها.

- الـAnkle Boots with Zip بـ568 جنيها.

- حذاء بيج Knee-high Leather Boots بـ2.098 جنيه.

- الـ Chelsea Boots بـ 586 جنيها.

- حذاء الـPile-lined Boots بـ650 جنيها.

- حذاء Knee-high Boots بـ975 جنيها.

- حذاء الـKnee-high Boots بـ812 جنيها.