دون إكستنشن.. قصات للشعر الخفيف تجعلك أصغر سنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تعاني بعض النساء من الشعر الخفيف ويلجأن لوضع الإكستنشن بشكل دائم للظهور بإطلالة أنيقة مما يؤدي لتساقط شعرهن، فإذا كنتِ من صاحبات الشعر الخفيف وتبحثين عن قصة شعر قصيرة وعصرية تمنحه مظهراً كثيفاً وحيوياً يستعرض لكِ "مصراوى"، أبرز القصات في السطور التالية.

-قصة البيكسي

من أكثر القصات الملائمة لصاحبات الشعر الخفيف، لأنها تضيف للشعر من الخلف كثافة، فإذا كنتِ من صاحبات البشرة الفاتحة يمكنك اعتماد صبغة الشعر باللون الأشقر أو البني، أما صاحبات البشرة الحنطية يفضل اختيار اللون البني، أو البني بلمسة من الرمادي، ولصاحبات البشرة السمراء عليك باعتماد صبغة الشعر بالدرجات الدافئة.

- قصة البوب المدرج:

تعتمد على قص الشعر بطبقات مختلفة الطول ما يجعلها الخيار الأمثل لصاحبات الشعر الخفيف، ويمكنك أيضا اختيار قصة البوب العشوائية والاستغناء عن تصفيف شعرك يوميًا.

Advertisements

-قصات الشعر المدرج:

تناسب هذه القصة السيدات من مختلف الفئات العمرية، وبالإضافة أنها تمنحك شعر كثيف فهي أيضا تجعلك تبدين أصغر سناً.

- قصات الشعر الفوضوية

بدلًا من اعتماد السيشوار ومصففات الشعر يمكنك اعتماد القصات العشوائية التي تمنحك إطلالة مليئة بالحيوية والشباب.

- قصة الكاريه بأسلوب مدرج:

يمكنك اعتماد قصة الشعر الكاريه الطويل مع التدرجات المموجة، وغرة بطول متساوي لإطلالة متميزة وحيوية، أو اعتمدى الكاريه القصير مع الغرة الجانبية.

تجنبِ قصات الشعر الطويلة.

اختيارِ قصات شعر قصيرة أو تنتهي عند الأكتاف، لأن قصات الشعر الطويل تزيد من مظهر الشعر الخفيف عند الأطراف مما يجعله أقل كثافة من الرأس أيضا.