زوجة عربية تُجري مكالمة جنسية مع عشيقها .. زوجها دخل عليها فجأة و”غسل العار” بسكين!

قتل زوج مصري زوجته بالسكين، بعدما سمعها تجري مكالمة جنسية مع رجل آخر، بمحافظة “الشرقية” شرق مصر.

وقال الزوج في التحقيقات، إنه قتل زوجته بعدما سمعها تتحدث مع شاب “مكالمة جنسية.. كأنها تمارس الرذيلة في التليفون أو تقيم علاقة معه”.

وأضاف أنه عقب سماعها دخل إلى المطبخ، واستل سكينًا، وسدد لها طعنات أردتها قتيلة في الحال، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن”.

وأظهرت التحريات الأمنية أن الزوج يدعى “محمد. هـ” 32 عامًا، قتل زوجته “دعاء. ش” 30 عامًا، بعدما سمعها تتحدث إلى أحد الأشخاص عبر الهاتف، حيث استل سكينًا وطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

وعلى إثر ذلك، توجهت قوة أمنية إلى المنزل وألقت القبض على الزوج ومعه أداة الجريمة واقتادته إلى قسم الشرطة للتحقيق، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، ومن ثم أحيل إلى النيابة التي أصدرت قرارها بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.