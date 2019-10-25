"اتحولت لوفاء الكيلاني".. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

"منى زكي تحولت لوفاء الكيلاني"، هكذا علق الجمهور على صورة نشرتها الفنانة منى زكي، وهي برفقة زوجها أحمد حلمي، حيث أشاروا إلى الشبه الكبير الذي يجمعها بالإعلامية وفاء الكيلاني.

الصور جرى التقاطها خلال مشاركة الفنانة منى زكي، مع زوجها أحمد حلمي في افتتاح ممر المشاهير في دبي.

وأشار البعض إلى أن تغير ملامح منى زكي قد يعود إلى إجرائها عملية تجميل بالبوتكس، جعلها تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني إلى حد كبير، التي تصدر اسمها موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ومن أبرز التعليقات التي تداولها رواد موقع "تويتر": "يعني دي مش وفاء الكيلاني"، "أنا ليه شوفتها وفاء الكيلاني مش منى زكي"، "هي مالها قلبت على وفاء الكيلاني كدا ليه".

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وخطفت الفنانة منى زكي الأنظار إليها أثناء حضورها المؤتمر الصحفي لافتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي في الإمارات، وشاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورها أثناء تواجدها على ممر المشاهير، وكانت مرتدية فستان قصير باللون الأسود، خالٍ من أي نقوشات أو رسوم.

وارتدت "منى" مع الفستان الأنيق حذاءً من اللون الفسفوري وهو من ماركة SAINT LAURENT، وبلغ سعرها 575 يورو، أي ما يقارب الـ10 آلاف جنيه مصري، بحسب الموقع الرسمي للشركة منتجة الحذاء.

ولم تبالغ الفنانة منى زكي في وضع مستحضرات التجميل أو ارتداء الإكسسوارات، فقط اكتفت بلمسات بسيطة وانسدال خصلات من شعرها على كفتيها.

السندريلا الجديدة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها منى زكي الضجة بسبب الشبه بينها وبين المشاهير، ففي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الماضية، أطلت منى زكي بإطلالة تشبه الفنانة الراحلة سعاد حسني، خاصة في تسريحة الشعر في فيلم "خلي بالك من زوزو".

وتداول وقتها رواد "التواصل الاجتماعي" وقتها الصورة تجمع بين الفنانة منى زكي والفنانة الراحلة سعاد حسني، باسم "السندريلا الجديدة" لمعرفة الشبه بينهما.