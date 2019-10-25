"ست بميت رجل".. رئيسة قرية بالغربية تشارك بأعمال شفط مياه الأمطار

"ست بميت رجل" كلمة وقول مأثور أطلقه العشرات من أهالي قرية كفركلا الباب بمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، على رئيسة الوحدة المحلية بالقرية "هالة شاهين" لرفضها الجلوس في المنزل، والتزامها بمشاركة الموظفين وعمال جهاز النظافة والمياه الشرب في أعمال كسح وشفط مياه الأمطار، على الرغم من هطولها بغزارة وزيادة موجة الصقيع لليوم الثالث في سوء الأحوال المناخية.

ورصدت "الوطن" وقوف رئيسة الوحدة المحلية بالوقوف وسط كميات متراكمة من البرك والمستنقعات، لممارسة دورها في كسح وشفط مياه الأمطار بكافة شوارع ومداخل ومخارج القرية.

ووقفت رئيس الوحدة المحلية، بجانب زملائها حيث شرعت فى مسك أدوات الكسح، لنزح مياه الأمطار، متحدية الأحوال المناخية القاسية، رافضة الجلوس داخل منزل مع عائلتها.

أهالي كفركلا الباب عن "شاهين": شعلة نشاط ومتعاونة

وأفاد محمد حسن أحد أهالي القرية أن كافة العائلات يشهدون لرئيسة الوحدة كونها شعلة نشاط ومتعاونة كليا، في توفير كافة الخدمات للجميع دون استثناء، مشيدا في دورها بتسليك بلاعات الصرف الصحي على الرغم من هطول الأمطار لأكثر من 7 ساعات متواصلة إلا أنها كانت في قلب برك وجمعات الامطار يد بيد مع عمالها.

كما كشف أن أهالي القرية أنه خلال العام الماضي جاء جرار الوحدة لانتشال المياه من طريق المدرسة الحديثة، ورفض الموظف النزول في الطين.

كما بيّن الأهالي أنه جرى سحب تجمعات المياه من الطريق الرئيسي السنطة - كفر كلا الباب، تحت إشرافها المباشر وأنجزت المهمة على أكمل وجه، وقال الأهالي ليت كل مسؤول يراعي ضميره داخل مركزنا ويتعلم من هذه المرأة الحديدية، ودورها في خدمة أهالي ومواطني القرية وقت الأزمات.

في المقابل أصدر اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته إلي مساعديه ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، لمواجهة الأمطار وإنعقاد غرفة الأزمات بكامل تشكيلها بعضوية كلاً من السكرتير العام والسكرتير المساعد وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والمرور وجرى نشر جميع عناصر الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة والسيطرة الكاملة على الحركة المرورية.

وأشار محافظ الغربية أنه أجري جولة ميدانية لاستطلاع الأوضاع مع عدم تأثر السيولة المرورية مع تفعيل الغواطس وصفايات المطر، موضحا أنه يتعطل أي نفق من الأنفاق أثناء وبعد سقوط الأمطار والتأكد من توافر السيولة المرورية الكاملة بجميع الشوارع والطرق.

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كما بين أن جولته تضمنت المرور على (شارع النحاس – عبد المنعم رياض – نفق ستوته – نفق الخادم – نفق الميتين – نفق حسن شحاته – كوبرى القرشي – دفرة – شارع الجلاء – الطريق السريع) وفى مركز كفر الزيات تفقد نفق (الجزيرة – الدلجمون) ، أشترك في الجولة (شركة المياه – شركة الكهرباء – الحماية المدنية – المرور – الجهاز التنفيذي للمحافظة) .

كما شدد محافظ الغربية على سرعة إزالة أي تجمعات مياه باستخدام سيارات الشفط وكسح المياه بالتنسيق بين الأحياء والحماية المدنية وشركة المياه، مؤكدا أنه ما تم اليوم من نجاح في سرعة تصريف مياه الأمطار يعد إنجازا حقيقيا لم تشهده المحافظة من قبل جاء نتيجة للإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها من مراجعة عمل وصيانة الغواطس بأنفاق المحافظة، وكذا إنشاء بنية تحتية حقيقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها.

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