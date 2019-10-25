هدية قدرية.. زوجان يعثران على لؤلؤة في وجبة العشاء

هدية قدرية عثر عليها زوجان أمريكيان أثناء تناولهما وجبة عشاء في أحد المطاعم البحرية بولاية نيو جيرسي الأمريكية، حيث وجدا لؤلؤة في إحدى المحارات.
"أنطون" و"شيريل شيرمر" قررا التوجه إلى إحدى المطاعم البحرية، لقضاء وقت لطيف وأثناء العشاء شعر "أنطون" بوجود جسم غريب في فمه، وعندما أخرجه، شعر بالدهشة الشديدة ليتضح بعد ذلك بأنها لؤلؤة حقيقية، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلًا عن صحيفة "نيويورك بوست".
وأطلعت إدارة المطعم على الموضوع، وتم الاتصال بمالك مزرعة المحار، الذي أكد أن هذه الحادثة لا سابقة لها خلال عمله الطويل في هذا المجال.
وقرر الزوجان ترك اللؤلؤة لصاحب المطعم الذي أكد أنه سيضعها في إطار جميل ويعلقها في المطعم لتجلب الحظ لكل زواره.
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