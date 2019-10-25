فيديو.. "الإفتاء" عن دخول المرأة الحائض للحرمين الشريفين: جائز

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام والمسجد النبوي أثناء العمرة، للذكر والعبادة.

وقال الدكتور محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء على فيس بوك، أن جمهور العلماء والفقهاء يمنعون المرأة الحائض من دخول المسجد، وكانت العلة هي "التلويث"، ولكننا الآن في عصر وجدت فيه أدوات ووسائل تمنع التلويث مطلقا.

وأضاف: "وخاصة مع زيارة بيت الله الحرام وفي زيارة المسجد النبوي، وهذه أيام قلائل، والمسلم يحرص على أن يستفيد منها بأكبر قدر ممكن بالعبادة والذكر وغير ذلك، فلا مانع بالأخذ بقول من أجاز وخاصة عند الإحكام وضمان عدم تلويث الأرض".