نوح.. مي كساب تضع مولودها الثالث

رزقت الفنانة مي كساب بطفلها الثالث "نوح" من زوجها مطرب المهرجانات أوكا، اليوم، داخل أحد مستشفيات القاهرة. ونشرت الفنانة هبة عبدالحكيم صورة لها برفقة أوكا من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: "مبروك مي وأوكا نوح". Advertisements يذكر أن مي كساب تزوجت من أوكا في عام 2015، وأنجبت منه طفلتها الأولى "فريدة" والثانية "داليدا". وقالت الفنانة مي كساب في تصريحات لها سابقة إنها تحب تربيي بناتها على الطريقة الفلاحي الحديثة، وتحب التحدث دوما عن أبنائها في اللقاءات التليفزيونية المختلفة التي تظهر بها سواء بمفردها أو مع زوجها أوكا.

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