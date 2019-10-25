الشاي الأخضر يساعد في مكافحة مرض السكرى

يسعى العلماء حتى الآن من أجل إيجاد علاج لمكافحة مرض السكرى والوقوف على أحدث العلاجات، كان آخرها ما ابتكره علماء صينيون لتعديل الجينات بالجسم لمكافحة مرض السكرى، ووجد العلماء أن الشاي الأخضر يساعد على ذلك.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، التي نشرت نتائج اختبار هذه الطريقة على الفئران المخبرية والقرود المكاك، واتضح أن العلاج بالخلايا، الذي يتم فيه إدخال المواد الخلوية إلى جسم المريض، الذي يحفز آليات لمكافحة مرض معين أو يساهم في الشفاء الشامل للجسم، يفتح مجال جديد واعد للغاية في مجال الطب.

وتكمن مهمة العلماء في إيجاد مادة غير خطرة على صحة الإنسان، ويمكن التنبؤ بتأثيرها، وتلعب دور المحفز لهذه الآليات.

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وابتكر علماء جامعة شرق الصين للعلوم التربوية برئاسة البروفيسور هايفنج يي، مفاتيح جينية يمكن تنشيطها بحمض البروتوكتيك- وهو مادة غذائية بيولوجية، مضادة للأكسدة، تستخدم كمفتاح لتنشيط الجينات، بدلا من المضادات الحيوية التتراسيكلين والأوكسسيكلين التي كانت تستخدم سابقا.

وأنشأ الباحثون خطوط خلوية مختلفة للبشر والفئران مع مفاتيح تشغيل الجينات، ومن ثم اختبروا ثلاثة نماذج منها على الحيوانات المخبرية، فأظهرت نتائج هذه الاختبارات، أن تناول الحيوانات الشاي الأخضر المركز، أو حمض البروتوكتيك الخالص، يؤدي إلى إطلاق الخلايا المعدلة وراثيا كمية وفيرة من الأنسولين أو هرمون بيبتيد-1 يرافقه انخفاض مستوى السكر في الدم.

ومن أجل تخفيض جرعة حمض الببروتوكتيك التي كانت فعالة، ابتكر الباحثون مفتاح من الجيل الثاني لتشغيل الجينات، أكثر حساسية لتركيز المادة الفعالة ووضعوها في الخلايا بمساعد البروتين الناقل من بكتيريا Acinetobacter وتمكنوا من إنماء خلايا جديدة وزرعوها في أجسام الفئران، وحصلوا على إمكانية التحكم بتنوع الجينات باستخدام جرعة صغيرة من حمض البروتوكتيك.