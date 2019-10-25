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تعبر التورتة من الحلويات المفضلة لدى الأطفال والكبار وتتمتع بطعم خاص عند عملها بالمنزل، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل كيك التورتة في المنزل كما ذكرتها الشيف أميرة شنب في برنامجها عبر فضائية "سي بي سي سفرة".
مقادير عمل كيك التورتة
مكيال من الدقيق
مكيال من السكر
6 بيضات وسط
رشة صغيرة من الفانيليا
رشة بسيطة من الملح
طريقة تحضير كيكة التورتة
نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار، ثم نخلط الصفار مع نصف كمية السكروالفانيليا حتي يصبح اللون فاتح.
ثم نقوم بخفق بياض البيض مع باقي كمية السكر مع رشة ملح، حتى نحصل على قوام المارينج.
ثم نخلط القيق مع الملح ونضيف إليه خليط الصفار بالتدريج.
نضيف الخليط الى المارينج ونقلب من أسفل الى أعلى ثم نضع الخليط في قالب وندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة.
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