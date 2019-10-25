الامارات | «الوباء» المرتبط بالسجائر الإلكترونية يرفع عدد الوفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوباء» المرتبط بالسجائر الإلكترونية يرفع عدد الوفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن مرض غامض بالرئة مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية إلى 34 شخصاً في الولايات المتحدة، حسبما أفادت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأشارت الهيئة الصحية الأميركية، التي تجمع معلومات حول تفشي الإصابة بهذا المرض الرئوي في 49 ولاية، أن هناك 1604 حالة إصابة بالمرض حالياً في أنحاء الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي تشكيل لجنة ستصدر توصيات مهمة بشأن «الوباء» المرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية.

