الامارات | الملحن سمير صفير يتطاول على مراسلة تلفزيونية لبنانية

شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن سمير صفير يتطاول على مراسلة تلفزيونية لبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشبت مشادة كلامية حادة بين مراسلة "أم تي في" جويس عقيقي والملحن سمير صفير بعدما قاطعها خلال تقديمها لرسالة تلفزيونية بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلا لها يجب ان تقولي : "فخامة الرئيس" وليس "رئيس الجمهورية".

وتحول استياء المراسلة التلفزيونية من تصرف الملحن المعروف الى مشادة كلامية وانفعال مشترك وشتائم، وقال شهود عيان ان صفير حاول التقدم نحو الصحافية بهدف ضربها لو لم يردعه الموجودون الذين سجّلوا اعتراضاً على تصرّفه.

الحدث الذي اثار ردود فعل كبيرة دفع سمير صفير الى التغريد على حسابه عبر موقع "تويتر"، فقال: "يستفزونك حتى تخرج اسوء ما لديك ثم يقولون لك هذا أنت؟ لا هذا ليس أنا هذا ما تريدونه أنت