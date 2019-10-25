شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن سمير صفير يتطاول على مراسلة تلفزيونية لبنانية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشبت مشادة كلامية حادة بين مراسلة "أم تي في" جويس عقيقي والملحن سمير صفير بعدما قاطعها خلال تقديمها لرسالة تلفزيونية بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلا لها يجب ان تقولي : "فخامة الرئيس" وليس "رئيس الجمهورية".
وتحول استياء المراسلة التلفزيونية من تصرف الملحن المعروف الى مشادة كلامية وانفعال مشترك وشتائم، وقال شهود عيان ان صفير حاول التقدم نحو الصحافية بهدف ضربها لو لم يردعه الموجودون الذين سجّلوا اعتراضاً على تصرّفه.
الحدث الذي اثار ردود فعل كبيرة دفع سمير صفير الى التغريد على حسابه عبر موقع "تويتر"، فقال: "يستفزونك حتى تخرج اسوء ما لديك ثم يقولون لك هذا أنت؟ لا هذا ليس أنا هذا ما تريدونه أنت
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الملحن سمير صفير يتطاول على مراسلة تلفزيونية لبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.