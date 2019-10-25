الامارات | وزير ياباني يستقيل بسبب "180 دولاراً"

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ياباني يستقيل بسبب "180 دولاراً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إيشو سوغاوارا، اليوم الجمعة، بسبب مزاعم انتهاكه قانون انتخابات المناصب العامة، بعد يوم من الكشف أن سكرتيره قدم مساهمة مالية بقيمة (180 دولارا ) في نققات مراسم جنازة أحد المؤيدين له في دائرته الانتخابية.

وحسب وكالة الانباء الأردنية بترا، قال الوزير المستقيل سوغاوارا بأنه لا يعتقد أنه انتهك قانون الانتخابات لكنه فضل الاستقالة كي لا يحصل اضطراب في مداولات البرلمان حيث أن أحزاب المعارضة تشحذ سكاكينها ضد الحكومة.

ومن المعروف في الثقافة اليابانية تقديم مساهمات مالية من المدعوين إلى الأفراح والأتراح، لكن يحظر على السياسيين تقديم أي مساهمة مالية مهما كان حجمها وفي أي مناسبة.

وكانت وزيرة سابقة استقالت بسبب تقديمها مراوح ورقية لأنصارها خلال موسم الحملات الانتخابية في الصيف الحار.

