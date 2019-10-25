إطلالات غريبة وأخرى عصرية من وحي محمد الحمدان

محمد الحمدان، شاب سعودي اشتُهر باسم "أبو حمدان"، يتمتع بحسٍّ عالٍ من الفكاهة والضحك، واستطاع جذب العديد من المتابعين بأسلوبه المضحك الساخر، وذلك من خلال مَقَاطعه التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتميز بتمثيل فيديوهات فكاهية برفقة أصدقائه على السناب شات أو الإنستجرام، ونشر العديد من الصور التي يرتدي فيها أزياء قد يعتبرها البعض غريبة، وأخرى عصرية بأسلوب شبابي يتناسب مع شخصيته.

يفضل محمد الحمدان القمصان ذات الأكمام القصيرة باللون البيج، أو الزرقاء المزينة برسوم أو خطوط ملونة، والزرقاء المزينة بزهور، والصفراء التي تتناثر عليها الزهور السوداء، كما ظهر ببعض القمصان العصرية التي تنقسم لقسمين، وتكون في أحد الأطراف باللون الأحمر المنقوش بالأسود، وفي الآخر تكون سوداء منقوشة بالأصفر، ويميل للبلايز السادة الصوفية باللون البني، أو الزرقاء، والتيشيرتات البيضاء أو الصفراء، أو البنفسجية المخططة بالأبيض ومزينه بأزرار، والزهرية السادة.

كما ظهر بجاكيت كحلي مزين بالزهري من الأعلى، وجاكيت أسود جينز، وآخر كحلي، وتميز ببنطلوناته الواسعة باللون البيج أو الأسود أو الأخضر، وأخرى عصرية باللون البيج وزينت من الركبة بمربع كبير أسود، ويرتدي أيضًا بنطلونات الجينز سواء باللون الأزرق السائد أو الأسود الواسع، والشورتات المتنوعة باللون الأبيض أو الزهري.

ولمظهر رسمي أطل بجاكيت وبنطال باللون الأسود وتيشيرت أبيض مع حذاء رسمي باللون البني، ونسق الثوب السعودي مع جاكيت كحلي رسمي، ويكمل محمد إطلالاته بالأحذية الرياضية البيضاء أو السوداء، أو الخضراء المزينة بالزهري، أو البنية بتدرجاتها، ويفضل ارتداء النظارات الغريبة كالبرتقالية أو السوداء الصغيرة والبنية المزينة بعدسات سوداء، ويظهر أحيانًا بحقائب سوداء أو بنية بطبعات جيشية.

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