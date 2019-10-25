أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع لأصحاب برج العقرب منها تأخيرًا في المواصلات

يطبق على هذا الرجل القول التالي : "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، وهذه نصيحة نوجهها لكل من يتعامل مع الرجل العقرب عامةً ومن يتعامل مع المرأة العقرب خاصة، من الأفضل أن تضع درعًا واقيا قبل أن تفكر بالتعرض له لأن هذا قد يسبب خطر الانفجار أو الاحتراق على الأقل في الجانب المعنوي، لكنه من الصعب على الكثيرين تصديق هذا الكلام عن العقرب خاصة أؤلائك الذين يتعاملون معه عندما يكون شخصا هادئا وساكنا، لكن شتان بين هذا المظهر وبين ما يخفيه في داخله، ان هذا الذي يظهر منه ليس الا قناع مزيف يهدف من خلاله الى تضليل الاخرين، لكن ما يخفيه هي حقيقته وطبيعته التي يمكننا وصفها بوصف واحد وهو :الانفعال.

أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

بالنسبة الى الحدث الابرز هو تراجع كوكب عطارد في برج العقرب من 31 تشرين الاول/أكتوبر الى تاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر كوكب عطارد هو اقرب كوكب للارض ما يعني ان تاثيراته ستكون مباشرة على الاشخاص ان هذا التراجع يعني تراجعا وتعطيلا في الاجهزة اللاكترونية والموبايلات كما يؤثر سلبا وتأخيرًا في مجال التفكير والدراسة والاتصالات والمواصلات والاوراق والملفات والسفر ويكون اكثر المتضررين من هذا التراجع مواليد الجوزاء والعذراء لان عطارد هو الكوكب الاساسي الحاكم لهذه المواليد كذلك سوف يتأثر سلبا مواليد برج العقرب لان التراجع يحصل في برجهم.

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كذلك يسجل هذا الاسبوع وجود القمر الجديد المكتمل في برج العقرب الذي يبشر ببدايات جديدة على كافة الاصعدة لمواليد السرطان العقرب والحوت ويترجم فلكياً بالامال الزاهرة والتقدم بحيث توسع دائرة اتصالاتك الشخصية وتتجه الى نشاطات جديدة غير تقليدية وقد تحصل على عائدات مالية او على زيادة على الراتب باختصار سوف تعيش مواليد الابراج المائية فترة مهمة ستشعر بفائض من الحيوية ويعدهم القمر الجديد المكتمل بانطلاقة جيدة مما يساعدهم على ترؤس فريق او قيادة مسيرة او امام منصب جديد او تقدير او ترقية او تكريم..

كذلك سوف نشهد عامل فلكي مهم هو انتقال الزهرة كوكب الحب والمال والشهرة والتالق يوم الاول من تشرين الثاني الى برج القوس الناري لتنهي مواليد الابراج الحمل الاسد والقوس الشهر بحيوية مضاعفة ورومنسية واجواء عذبة عاطفيا وعائليا وتكون المعنويات مرتفعة وتتميز عن الاخرين باشراق وصحة جيدة واعصاب متينة فترة مميزة لتطور عاطفي او مهني يحصل او لآنجاز او الحصول على شهادة او زواج او خطوبة.

تتابع التاثيرات الفلكية والتغييرات والتنقلات الكثيرة في حركة الكواكب ما يعني اسبوع فلكي مهم جدا يحمل أحداثاً مهمة لمواليد برج العقرب مع وجود الشمس وعطارد في برجهم الزهرة والمشتري في القوس المريخ في الميزان يسبب تراجعا صحيا لمواليد الحمل السرطان والجدي اورانوس في الثور يسبب في معاكسات ومضايقات وتراجعا في العمل والمهنة لمواليد الاسد العقرب والدلو زحل وبلوتون في الجدي.

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كذلك سوف تسجل بداية الاسبوع يومي السبت والاحد وجود القمر في برج الميزان فتشعر مواليد الابراج الهوائية بالاستقرار والثبات وتباشر في مشاريع بعيدة المدى ومدروسة بعناية الاحد والاثنين القمر الجديد المكتمل في العقرب ما يعني ان مواليد السرطان العقرب والحوت ستقطف جهود مساعيها السابقة وثمار كبيرة وبدايات جديدة بين والاربعاء الجمعة القمر في القوس الناري فتتمتع مواليد الابراج النارية بديناميكية كبيرة وتكون محط الانظار فتتحسّن الاوضاع وكذلك الاستثمارات في المجالات العقارية على الأخص كل من مواليد الحمل الاسد والقوس.

هابي برثداي لمواليد العقرب العشرية الاولى وعقبال مية سنة من النجاح والتقدم بانتظار مولود ها الاسبوع سنة مهمة وانطلاقة مباركة من الكواكب سنة مشرقة بقوة وواعدة جدا تدفعك الى الامام وتحمل لك النجاح والشهرة والفرص الكبيرة تفتح امامك الابواب وتزيل العقبات من طريقك الامر الذي يسهل عليك كسب التقدير والوصول الى مراتب اعلى بالنسبة الى الحياة العاطفية والشخصية والمهنية سوف تنعم بتأثيرات كوكب المشتري الذي ينتقل الى موقع مناسب لبرجك الى برج الجدي في نهاية هذه السنة بحيث يقدم لك جرعات كبيرة من الحماية والفرص والحظ الجيد والازدهار ويساعدك على الحصول على حياة عائلية اقوى باختصار هذه سنة الاستقرار والافراح والارتباط بصورة مفاجئة.لكن انتبه من تاثيرات كوكب اورانوس المعاكسة من برج الثور التي تحمل مفاجأت وتغييرات وانقلابات وكثيرا ما يكون كوكب اورانوس كوكب القدر تاثيراته مصيرية وحاسمة تطال كل الاصعدة دراسيا مهنيا عاطفيا وشخصيا حاول ان تتدارك الامور قبل ان تاتي التاثيرات السلبية بمفاجآت غير سارة. الف الف مبروك لمواليد العشرية الاولى من العقرب وعقبال المية سنة يا رب

مولود العقرب يتفق في الشراكة والعمل مع مواليد العذراء والقوس

كيف رح تكون تاثيرات الكواكب والقمر على الابراج ال 12 مثل ما لاحظتوا من المقدمة ان معظم الابراج سوف تعيش اجواء ناجحة ورابحة ان شاء الله السعادة والنجاح للجميع.

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