محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ:

تعتبر البليلة من الأطعمة التي نعتاد على تناولها في فصل الشتاء، لأنها تساعد على الشعور بالدفء عند انخفاض درجة حرارة الطقس، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان.

يقول الدكتور محمد سيد مسعود، مسعود أستاذ التغذية، ومدير مركز معلومات الأمن الغذائي، إن البليلة من الأطعمة المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف المتوفرة بحبوب القمح، ومن فوائدها

للمزيد عن تُشعرك بالدفء في فصل الشتاء.. 8 فوائد تقدمها البليلة لصحتك.. اضغط هنا