تعرف على علامات التسنين لدى رضيعك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت مؤسسة "صحة الطفل" الألمانية، إن بزوغ أول سن لدى الطفل غالبًا ما يكون في الشهر السابع من عمره، مشيرة إلى أن التسنين غالبًا ما يكون مصحوبًا ببعض المتاعب الصحية مثل ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم واحمرار اللثة وانتفاخها وسيلان اللعاب.

ومن العلامات الأخرى عدم انتظام الرضاعة والإسهال والقيء والرشح، بالإضافة إلى البكاء والصراخ واعتلال المزاج واضطرابات النوم.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه يمكن تخفيف متاعب التسنين من خلال تدليك اللثة واستخدام حلقة التسنين الباردة مع منح الطفل الكثير من العطف والحنان للتهدئة من روعه.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة متاعب التسنين، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، خاصة إذا كانت المتاعب شديدة أو إذا وصلت درجة حرارة الجسم إلى 5ر38.