واجهت انتقادات واسعة.. كويتية تتزوج من تايلاندي "بوذي" أسلم من أجلها

خرجت فتاة كويتية عن المألوف بإعلان زواجها من شاب تايلاندي "بوذي" خلال رحلة إلى عدد من دول شرق آسيا، العام الماضي، للتعرف على ثقافات تلك الشعوب.

البداية جاءت عندما التقت الكويتية دانة، مع "بيس برفان" الفنان والموسيقي التايلاندي، في أول رحلة استكشافية قامت بها عام 2017، وعند زيارتها لأحد المطاعم في تايلاند، حيث كان يعزف مع فرقته، حسب صحيفة "القبس" الإلكترونية.

زواج دانة من شاب تايلاندي والخروج عن التقاليد والأعراف، قادها للكثير من الانتقادات، وصلت للاتهامات بأن فعلتها تحرض على تكرار هذه الأمور داخل المجتمع الكويتي، والتي تؤدي لفقدان الهوية الكويتية، وانحرافا تاما عن عادات المجتمع وتقاليده.

وعلقت دانة على الأمر، أنها وجدت في "بيس" شابا بسيطا وطموحا، كان يبحث عن شابة أجنبية، من بيئة محافظة، تحب السفر والترحال والتجارب الحياتية والإنسانية، وتقدس المنزل والعائلة، وهذا ما قرَّب المسافات بينهما، إذ قررا الزواج في أسرع وقت، دون الخوف من اختلاف في التقاليد بين البلدين.

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وأوضحت أن العادات والتقاليد، هي مجرد أمور موروثة، وليست نصا مقدسا يعتد به، وأن اللغة الإنسانية والخير، هما الأسمى.

واستكملت دانة، أنها أوضحت لـ "بيس"، تحريم الدين الإسلامي، الزواج بغير مسلم، وقيمه وإنسانيته، فدخل الإسلام، وهي الخطوة التي مهدت لزواجهما بشكل رسمي في الكويت، عام 2018، وسط ترحيب وتقبل العائلة والأقارب لذلك.

وأشارت إلى أن حياتهما تسير على نحو رائع، ولديهما طفلة، وتشارك زوجها بمطعم في تايلاند.

وتخرجت "دانة" من كلية التربية الأساسية بجامعة الكويت، والتحقت بمهنة التدريس، وتنشط بصفة كبيرة على مواقع التواصل، ونتج عن الزواج طفلتهما الأولى "لورا"، التي حملت مزيجا من ملامح أمها الكويتية، وابتسامة أبيها التايلندي، لتعيد إلى الأذهان قصة "عيسى الطارووف" الشهيرة، في رواية "ساق البامبو" للروائي سعود السنعوسي.