اتجاهات المجوهرات التي ستجتاح مشهد الموضة في 2020.. الفضة يغلب الذهب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال شهر الموضة، شهدت مدرجات عروض ربيع 2020 ظهور صيحات جديدة للمجوهرات الجديدة، والتي من المقرر أن تجتاح مشهد الموضة في العام المقبل.

من النمط الجديد من أقراط الهوب التي تم رصدها في عروض بروينزا سكولر وفيرساتشي، إلى المعدن الذي تبناه كل من براندون ماكسويل وغوتشي والذي نتوقع رؤيته في كل مكان، بالإضافة إلى القلادة الملفتة للأنظار التي رأيناها في عرضي شانيل وبوتيغا فينيتا، فيما يلي أكبر ستة اتجاهات للمجوهرات الربيعية.

أقراط الهوب الضخمة

أقراط الهوب ليست اتجاهًا جديدًا، لكن تم تحديثها لموسم الربيع المقبل لتُصبح أكبر حجمًا، وقد تم تنسيق أقراط الهوب XXL الجديدة مع كل شيء، بدءًا من البدلات القوية إلى الفساتين الأنيقة.

القلائد المكتنزة

لعشاق المجوهرات الملفتة للأنظار، قدمت العديد من دور الأزياء بما في ذلك شانيل وبوتيغا فينيتا وزيمرمان القلائد المكتنزة بنمط السلسلة على مدرجاتها في أحجام كبيرة، حيث تم تنسيقها مع قطع بقصة ياقة العنق المفتوحة أو فوق الكنزات ذات الياقة المرتفعة.

المجوهرات الفضية

أثبتت العديد من المدرجات لأشهر دور الأزياء مثل غوتشي وبراندون ماكسويل أن المجوهرات الفضية سوف تكتسب شعبية واسعة في الأشهر المقبلة.

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أقراط من قطعة واحدة فقط

بدلاً من ارتداء زوج من الأقراط، قامت أشهر العلامات التجارية بما في ذلك جوناثان أندرسون وبرابال غورونغ بتقديم أقراط من قطعة واحدة مصنوعة من الكريستال وبطول يصل إلى الكتف على مدرجاتهم، وبرزت أيضًا إصدارات ذهبية مزخرفة من هذا الاتجاه في عرض فالنتينو.

مجوهرات اللؤلؤ

أصبحت مجوهرات اللؤلؤ اتجاهًا شائعًا لعدة مواسم حتى الآن، ولكن لفصل الربيع، تم ابتكارها بتصميمات جديدة من الأقراط غير المتناسقة في عرض جيسون وو إلى إكسسوارات الرأس في عرض خايتي مرورًا بالقلادات المعقودة في عرض ميو ميو، وهناك العديد من الطرق الجديدة لارتداء اللؤلؤ خلال السنة المقبلة.

الإكسسوارات الملونة

شهدت مدرجات موسكينو وستيلا ماكارتني وسالفتوري فيراغامو ظهور العديد من الإكسسوارات في ألوان مشرقة وجريئة، وفي أشكال أشبه بالرسوم الكرتونية، ومن المتوقع أن يجتاح هذا النمط ساحة الموضة في الأشهر القادمة.