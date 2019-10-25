تحدث الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية عن الأحلام التي يتمنى الإنسان تحقيقها.
وقال عمارة، خلال لقائه مع الإعلامية شيماء حمدي في برنامج "إحلم" المذاع عبر فضائية "ON E": "طالما فكرة الحلم جت في ذهني معناها أنت الآن عندك الأدوات وطرف الخيط اللي يخليك تقدر تنطلق في حياتك وتتحرك"، ناصحًا كل من لديه حلم أن يبدأ في خطوات تحقيقه فورًا ولا يلتفت لأي شيء يعطل خطواته أو يحبطه".
وأوضح عمارة أن الإنسان في حالة وضعه لهدف يجد أمامه 7 خطوات مفتوحة لا بد من قيامه بها لتحقيق هذا الهدف، وأنه بعد انتهاء هذه الخطوات يجد أمامه الطريق انفتح لخطوات أخرى مهمة في سبيل تحقيق حلمه.
وحذر استشاري علم الطاقة من استسلام الشخص لشيء ما يمكن أن يؤثر في طاقته، كما حذر من الطاقة السلبية التي تحيط بالإنسان، معتبرا أن البكاء يكون مفيدا أحيانًا لأنه يساهم في تفريغ الطاقة السلبية.
وأشار إلى أن البكاء يٌخلص من الطاقة السلبية، ناصحًا الفرد الذي يعاني بأن يدخل لغرفته ويغلق عليه الباب ويبكي بنية التخلص من المشاعر والطاقة السلبية الموجودة بداخله.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري صحة نفسية: البكاء يخلص الإنسان من الطاقة والمشاعر السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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