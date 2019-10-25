محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل البلوفر ذو الشال أحدث صيحات الموضة النسائية في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة متفردة تخطف الأنظار.

وبحسب مجلة “Elle” الألمانية، فإن البلوفر يشتمل هذا الموسم على شال مُحاك في الياقة أو على وشاح مدمج به، ما يجعل البلوفر بمثابة قطعة فنية تعكس الجرأة وتفرد الأسلوب، فضلًا عن زيادة الإحساس بالدفء.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن البلوفر ذا الشال أو الوشاح يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع سروال جلدي وأنكل بوت، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال متحررة من خلال تنسيقه مع سروال جينز وحذاء رياضي.