رواد فضاء يستزرعون لحما في الفضاء لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش .أ

حققت شركة أليف فارمز الأمريكية، العاملة في مجال تقنيات الأغذية، قفزة نوعية في مجال بدائل اللحوم، إذ أنتجت أول شريحة لحم في المختبر في العالم، وهي قطعة كبيرة من اللحم المستزرع خلويا، وتحاكي بنية اللحم البقري وقوامه.

وتأمل الشركة في توفير لحوم مغذية لجميع الناس دون ذبح الحيوانات، وربما لرواد الفضاء أيضا، إذ استخدم رواد الفضاء حديثًا تقنية هذه الشركة لاستزراع اللحوم في محطة الفضاء الدولية.. وقد أُجريت هذه التجربة الأولى من نوعها في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية في 26 سبتمبر الماضي.

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وقد استخدم رواد الفضاء جهازا للطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، طورته شركة "ثرى دي بيوبرينتينج سولوشنز" الروسية، لمحاكاة خلايا الأبقار التي جلبوها من الأرض لتشكيل نسيج عضلي، وأصبحت أول قطعة لحم تنمو في الجاذبية الصغرى.

ولا تقتصر أهمية التجربة على تزويد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية أو في الفضاء الخارجي باللحوم الطازجة، إذ تؤكد قابلية عملها في ظل ظروف قاسية جدا.

وقال ديدييه توبيا، الرئيس التنفيذي لشركة ألف، لصحيفة الجارديان، أثبتنا إمكانية إنتاج اللحوم المستزرعة في أي وقت وفي أي مكان وفي كل الظروف. وتتيح التقنية إنتاج الطعام قرب الناس الذين يحتاجون إليه، وفي الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الغذاء.