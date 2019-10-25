نصائح للتخلص من تجاعيد الرقبة

بعيدًا عن تجاعيد السن الطبيعية، قد تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من ظهور التجاعيد بمنطقة الرقبة في سن صغيرة والتي قد تشوه مظهرهن، والتي عادة ما تظهر نتيجة التعرض بكثرة للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر .

وتقدم "هُن" نصائح للتخلص من تلك التجاعيد، طبقًا للموقع الطبي "healthline".

البدء في ممارسة تمارين يومية لتثبيط عضلات رقبتك

-قم بإمالة رأسك للخلف وادفع شفتك لتقوية مقدمة العنق، ثم ابدأ بوضع أطراف أصابعك على الترقوة، وبعد ذلك قم بإمالة رأسك للخلف حتى تحدق في السقف وتنفسي بعمق من خلال أنفك وأنت في هذا الوضع.

-اضغط على لسانك على سطح فمك لتعمل عضلات الذقن والعنق، ثم ابدأ بتحويل رأسك إلى اليمين، ثم قم بإمالة وجهك نحو السقف، كما يجب أن تبدأ في الشعور بتمدد في عضلات رقبتك ثم ضع رأس لسانك على سطح فمك، ابتسم، وابتلع، وكرر التمرين على جانبك الأيسر، ثم إلى المركز، وأكمل هذه السلسلة 2-3 مرات.

ويعمل هذا التمرين، الذي يطلق عليه أحيانًا اسم "طائر الأطفال"، على عضلات الذقن والعنق في نفس الوقت.

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-اقلب رأسك على الجانب وإمالة الظهر لتمتد إلى جانب العنق، واقلب رأسك إلى اليمين، ثم قم بإمالة الظهر قليلاً لتشعر بأن العضلات على الجانب الأيسر من رقبتك تتفاعل، وقد تشعر أيضًا بشد في العضلات على طول الجانب الأيسر من وجهك وأنت تتنفس داخل وخارج بعمق، ثم اتجه إلى اليسار وكرر التمرين حتى تكمل التمرين.

الاستمرار في استخدام روتين العناية بالبشرة

-دمج رقبتك في روتين التجميل شأنه شأن وجهك من الضروريات وذلك ليفتح مع وجهك ويلاقي نفس العناية.

-إذا كان لديك بالفعل منظف الوجه المفضل، فهذه بداية رائعة، ابدأ بغسل وجهك وعنقك في الصباح والمساء، ثم تأكد من متابعته بواسطة مرطب ، والذي يمكنه إخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة مؤقتًا عن طريق ضخ خلايا الجلد.

-استخدم قطعة قماش للتنظيف القليل من التقشير اللطيف الذي يحافظ على بشرة الرقبة باهتة.

ضع واقٍ من الشمس على رقبتك

- أفضل تدبير وقائي لتجنب خطوط الرقبة هو وضع واقٍ من الشمس على رقبتك كل صباح قبل أن تغادر المنزل لتجنب الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية فيجب وضعه قبل 30 دقيقة على الأقل من التعرض للشمس.

-استخدم مصل فيتامين C لتعزيز تجديد خلايا الجلد، ضع المصل على رقبتك في الصباح مع واقي الشمس، حيث أظهرت الدراسات أن إقران فيتامين C مع مرطب وواقي من الشمس يعزز من الحماية من التجاعيد، حيث تساعد مضادات الأكسدة أيضًا على تجديد خلايا الجلد ، مما يساعد على إبقاء رقبتك شابة.