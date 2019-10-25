دراسة: تناول الأدوية قبل النوم لتفادي النوبات القلبية لمرضى الضغط المرتفع

أثبتت دراسة حديثة أن مرضى الضغط المرتفع يجب أن يتناولوا أدويتهم قبل النوم، لتفادي النوبات القلبية.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كانوا أقل عرضة للإصابة بالأزمات القلبية، وأمراض القلب، والسكتات الدماغية، إذا تناولوا أدويتهم دفعةً واحدةً قبل النوم.

وإلى جانب انخفاض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، والنوبات القلبية، والموت بأمراض القلب، كان الذين يتناولون أدويتهم قبل النوم أقل عرضةً للإصابة بفشل القلب بـ 42%.

ودرس علماء إسبان أكثر من 19 ألف مريض يتناولون أدوية ارتفاع ضغط الدم، طيلة 6 أعوام، في المتوسط، وطلب الباحثون من نصف المتطوعين تناول جرعة كاملة من الأدوية قبل النوم، بينما تناول الآخرون أدويتهم في الصباح الباكر.

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وأظهرت النتائج، أن الذين تناولوا أدويتهم مساءً، كانوا أقل عرضة بـ44% لنوبة قلبية و66% أقل عرضة لخطر الوفاة بأمراض القلب، أقل عرضةً للسكتات الدماغية.