المصري في المركز الـ31.. تعرف على تصنيف الرجال الأكثر وسامة عالميا

تصنيف جديد أعلن عنه موقع "thetoptens"، عن الرجال الأكثر وسامة عالميا، وأظهر الموقع أن الترتيب حسب كل دولة، وجاء الأتراك في المرتبة الأولى هم الرجال الأوسم عالمياً، ويليهم كل من الإيطاليين والإسبان.

وفي المركز الرابع جاءت الولايات المتحدة، وفي المركز الخامس فرنسا، وحلت سوريا في المركز السادس، وألمانيا في المركز السابع، وروسيا في المركز الثامن، وإيران في المركز التاسع، وأخيرا أذربيجان في المركز العاشر.

وجاء ترتيب الدول الأكثر وسامة عربيا على النحو التالي كانت سوريا في المركز الأول، وعلى مستوى الدول والسادس عالمياً، بينما جاء ترتيب الرجل المصري في المركز التاسع عربياً والـ31 حول العالم وذلك بعد كل من تونس، الأردن، العراق، السعودية، اليمن، لبنان والمغرب.

وترتيب الموقع جاء وفقا لتصويت الجمهور حول العالم، بإعلانه تصويت للرجال الأكثر وسامة حول العالم.