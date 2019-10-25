هل تُجزى الفتاة المتوفاة بالسيئة إذ رأى غير المحارم صورها دون حجاب؟

أجابت دار الإفتاء المصرية حول سؤال لأحد الأشخاص حول إذا توفيت فتاة وعُلِّقت لها صورة في مدخل المنزل ورأها رجال من غير محارمها، فهل هذا يعتبر إثمًا لها ويكون سيئة جارية لها حتى بعد وفاتها؟.

ففي الفتوى التي حملت رقم 3445، ردت دار الإفتاء بأنه لا بأس بتداول الصور الفوتوغرافية للإنسان والحيوان، لأنها عبارة عن حبس للظل وليس فيها المضاهاة لخلق الله، وذلك ما لم تكن الصور عارية أو تدعو للفتنة.

وتابعت دار الإفتاء أنه إذا صورت المرأة نفسها من غير حجاب شرعي كامل فلتحرص على ألا يرى هذه الصورة غير محارمها، لأن أمر النساء مبني على التصون والتستر والعفاف، فإذا اطلع أجنبي بعد ذلك عليها –مع حرصها على صونها عمن لا يحل له الاطلاع على عورتها– فلا إثم عليها ولا ذنب لها، ولا يعتبر ذلك سيئة جارية لها في حياتها ولا بعد وفاتها –كما يقال–، لكن ينبغي أن لا توضع في مكان يراه كل أحد، بل تصان وتحفظ كما سبق بيانه.