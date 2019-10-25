"مش عاوزة أتكلم في حياتي الشخصية" هكذا أكدت الفنانة شيري عادل، على عدم حبها في الحديث في حياتها الشخصية في وسائل الإعلام.
ففي مقابلة مع برنامج "إم بي سي تريندنج"، عبرت عن عدم رغبتها في الحديث عن أمورها الشخصية: "مش بخاف.. بس حاجة مش عاوزة أتكلم عنها"، وتابعت: "إحنا نتقابل عشان نتكلم في الأعمال الفنية سواء اللي جاية أو اللي فاتت".
وأوضحت الفنانة شيري عادل أنها تحدثت عندما كان يوجد ما يستحق الإعلان عنه، في إشارة منها على انفصالها من الداعية الإسلامي معز مسعود: "لما كان في أخبار مهمة تتقال قولتلها.. ومخبناش وأعلنا كل حاجة.. عشان كدا أي كلام تاني ملهوش أي لازم".
وكانت حالة من الجدل أثيرت حول عودة الثنائي الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل، بعد ظهورهما سويًا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، حيث تكاثرت الأسئلة حول طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما.
ورفضت شيري عادل التعليق لـ"الوطن" عن ظهورها مجددا مع طليقها الداعية معز مسعود.
كانت هذه تفاصيل خبر شيري عادل عن حياتها الشخصية: بطلوا تسألوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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