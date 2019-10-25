قبل يومين من طرحه.. معلومات عن نور ستارز بطلة كليب محمد رمضان الجديد

أعلن الفنان محمد رمضان انتهاءه من تصوير فيديو كليب الجديد "السلطان"، والمقرر طرحه بعد يومين، وكشف برنامج ET بالعربي، عن بطلة الكليب التي تقوم بدور السلطانة، وهي البلوجر الشهيرة نور ستارز، والتي علقت لمحمد رمضان عبر "إنستجرام"، فور إعلانه انتهائه من تصوير الكليب، "السلطان بغياب السلطانة راح نكسر الدنيا إن شاء الله"، ليرد عليها رمضان: "مفاجأة الكليب".

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها ومراحل شهرتها.

- اسمها الحقيقي نور نعيم.

- ولدت في بغداد بالعراق.

- هي من مواليد 21 يونيو 1997.

- عاشت طفولتها ومراهقتها في دمشق بسوريا.

- مع اندلاع الحرب السورية انتقلت للعيش في تركيا.

- تقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك منذ عام 2014.

- دخلت الجامعة في أمريكا عام 2016 تخصص إدارة أعمال، ولكنها تدرس حاليا في أكاديمية نيويورك للأفلام.

- والداها منفصلان، وتعيش مع والدتها فقط منذ الطفولة.

- والدة نور عراقية ووالدها كويتي لأم عراقية.

- بدأت شهرتها من "اليوتيوب"، فهي واحدة من أشهر نشطاء التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.

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- أول فيديو رفعته على قناتها بـ"يوتيوب"، هو "ماذا يوجد في جوالي" في 29 نوفمبر 2014، وذلك عند انتقالها للولايات المتحدة.

- بدأت تتوالى المقاطع المصورة بعد ذلك، فهي تنتج محتوى موضة وكوميدي، ومقالب وتحديات، وتقدم نصائحها للفتيات بشكل خاص.

- يصل عدد الفيديوهات على قناتها إلى 360 فيديو، بإجمالي تقريبا بليون ونصف مشاهدة.

- كانت أول فتاة عربية تصل إلى النصف مليون مشترك عام 2015، وحصلت على درع المئة ألف الفضي.

- حصلت بعد ذلك عام 2016 على درع المليون الذهبي.

- أخذت نور المركز 47 في مخطط تيوبفلتر، كأكثر 100 قناة اشتركت شهريا.

- حصلت على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في مجلة فوربس كأكثر اليوتيوبر المشهورين في العالم العربي 2017.

- في 2019 حصلت نور على الدرع الألماسي من يوتيوب بعد وصولها إلى عشرة ملايين مشترك وهي أول شخص عربي يربح هذه الجائزة.

- بدأت بعد ذلك في العمل للماركات العالمية للميكب مثل "ميبيلين"، وأسمت احمر شفاه وصممته في الشرق الأوسط هو "girl power".

- أصدرت الشهر الجاري أولى أغنياتها "استنى شوي".

- تخطت هذه الأغنية حاجز المليونين ونصف مشاهدة قبل مرور 24 ساعة على طرحها.