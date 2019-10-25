"غوتشي" تعلن عن حملتها الإعلانية لمجموعة كروز 2020 بشكل مناسب

"غوتشي حفلة والجميع مدعو" يمكن أن يكون الشعار المثالي –مرح بشكل مناسب و متحرّر وشامل أيضًا، وممتع و عفوي - لتجسيد روح غوتشي وفقًا لأليساندرو ميكيلي.

الحفلة هي لحظة سعيدة، تم تعليقها في الزمن وبالتأكيد مناسبة جماعية وودية، حيث تكون أنت نفسك بقدر ما تلعب دوراً - مهزلة الحياة الاجتماعية، حفلة غوتشي دائمة لأنها تمثل أولاً وقبل كل شيء، حالة ذهنية: كل شيء ممكن ولا توجد حدود والجميع يذهب مع الجميع. توفر الأزيار إمكانيات لانهاية لها لتكون من تريد أو أن تظهر كما تريد، دون أي حواجز أو حدود على الإطلاق.

الحملة الإعلانية الجديدة التي صممها أليساندرو ميكيلي تحتفل وتشتعل هذه الفكرة بحماس المساواة. الحفلة في الفيلا ، حيث يصل الضيوف بشكل طبيعي في سيارة ليموزين أو طائرة هليكوبتر، لأن كليشيه هو السخرية غير القابلة للتصرف.

اقرا ايضاً:

"غوتشي" لم تتعلم الدرس وتطرح "عمامة" مُهينة للبيع على موقع "نوردستورم" الفاخر

Advertisements

الجميع يجتمعون معًا في كل مكان بما في ذلك حوض الاستحمام والمسبح: النجم الجامح والمتلهف، والإجتماعي الفاتن، والسيدة البرجوازية، ورجل الأعمال ، ونجم الهيب هوب. لا أحد يستطيع أن يحدد من هو ومن يتسكع مع من، وهذا بالضبط هو الارتباك الظاهر الذي يحوم مع العلامات التي تجعل غوتشي غوتشي.

مشهد مختلف تمثل فيه سيينا ميلر Sienna Miller وإيغي بوب Iggy Pop وبينديتا بارزيني Benedetta Barzini وغوتشي ماين Gucci Mane العديد من العوالم المتصلة، مع أبواب مفتوحة على مصراعيها. يصل فن التقدير إلى ذروته مع غوتشي ماين Gucci Mane : الفنان الذي يشيد اسمه على خشبة المسرح بالعلامة التجارية، التي بدورها تتلائم مع أسلوب هذا النوع، من بين العديد من المراجع الأخرى. الحفلة مفتوحة دائما وهذه المرة تأتي في دائرة كاملة.

قد يهمك ايضاً:

"غوتشي" تتربع على عرش الأزياء وفالنتينو وفندي يحتلان هذين المركزين

تعيين رينيه تيرادو مديرًا إبداعيًا لـ"غوتشي" بعد "فضيحة العنصرية"