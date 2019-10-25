منصة "ذا أوت نت" تطرح مشروعًا بين Iris & Ink وجوليا ريستوين روتفيلد

أعلنت منصّة THE OUTNET للتسوّق عن انطلاق مشروع مميّز بين علامة IRIS & INK التابعة لها وبين المصمّمة المبدعة جوليا ريستوين روتفيلد.

إنّها المرة الأولى التي تُطلق فيها علامة IRIS & INK مشروعاً من هذا النوع، إذ تضمّ المجموعة الحصرية ستّة تصاميم محدودة الكمية متوفّرة للبيع اعتباراً من 16 أكتوبر. كل قطعة تحمل توقيع جوليا وIRIS & INK، ومصمّمة خصيصاً لموسم الأعياد.

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الفساتين الخمسة عبارة عن فستان من الحرير مستوحى من اللانجري، وفستان كوكتيل قصير، وفستان على شكل سترة رسمية، وفستان طويل مصمّم من المخمل، تُكمّلها بدلة جامبسوت معاصرة. تفيض هذه المجموعة فخامةً ورقياً وتليق بجميع المناسبات، والأهمّ أنّها تعكس ستايل جوليا الشخصي.

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يطغى اللون الأسود على كل القطع المصمّمة من أفخم أنواع الحرير والمخمل والدانتيل. كل قطعة تختصر لحظة في حياة جوليا وتعكس أسلوب حياتها الحديث.

تشتهر علامة IRIS & INK بتقديم اللوازم الأساسية في خزانة كل امرأة فضلاً عن القطع الكلاسيكية الفاخرة كل موسم. أمّا هذه المجموعة الحصرية، فتجسّد رؤية جوليا للمرأة الفاتنة بأناقتها من وحي أسلوبها البعيد عن التكلّف.

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