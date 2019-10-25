منظار المعدة يقي من سرطان القولون.. لكن احذر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال البروفيسور الألماني توماس زويفرلاين، إن منظار المعدة يعد طريقة فحص سريعة وآمنة لأمراض الجهاز الهضمي الشائعة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، كما أنه يساعد في الوقاية من سرطان القولون.

وأوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن منظار المعدة يتيح اكتشاف ما يعرف بالبوليبات، وهي عبارة عن نتوءات عُقدية تظهر على الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء.

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ومع مرور الوقت قد تتحول هذه التورمات الحميدة إلى تورمات خبيثة ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون، الذي قد يؤدي إلى الوفاة. وبواسطة المنظار يمكن للطبيب استئصال هذه البوليبات قبل أن تصير خبيثة.

وأضاف زويفرلاين، أن الحالات التالية تستدعي إجراء منظار المعدة: "آلام البطن المتكررة والمستمرة، والإسهال المستمر، وجود دم في البراز، وفقدان الوزن بدون أسباب واضحة".

وأشار البروفيسور الألماني، إلى أنه لا يجوز تناول الأطعمة المحتوية على نواة أو حبوب أو قشرة مثل منتجات الحبوب الكاملة والذرة والسمسم والكيوي والطماطم والعنب قبل إجراء المنظار بمدة تتراوح بين 3 و 7 أيام؛ نظرا لأن هذه الأطعمة تلتصق بجدار الأمعاء لمدة طويلة، ما يؤدي إلى صعوبة الفحص. ويُراعى أيضا شرب الماء بكثرة من أجل تنظيف الأمعاء.