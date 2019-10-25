الشامبو الجاف .. حل سريع لمشكلات شعرك الدهني

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع، إن الشامبو الجاف “Dry Shampoo” يمثل حلا سريعا للمرأة صاحبة الشعر الدهني، التي ليس لديها متسع من الوقت لغسل شعرها. وأوضح الخبراء الألمان، أن الشامبو الجاف يعمل على تنظيف الشعر وإزالة الدهون منه بشكل فعال وبدون استخدام ماء. وأضافت الهيئة، أن الشامبو الجاف يتوفر في صورة اسبراي وبودرة، مشيرة إلى أنه من الأفضل استخدام الاسبراي؛ نظرا لأنه لا يترك آثارا مزعجة على الشعر.

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