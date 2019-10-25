من المنزل للتنزه.. ملابس تتناسب مع الأطفال حديثي الولادة في الشتاء

بالتزامن مع بداية هطول الأمطار، دائما ما تواجه الأمهات بعد الولادة أزمة في اختيار نوعية ملابس الرضع، التي تتناسب مع الموجات الأولى لفصل الشتاء، فتلجأ للمكوث في المنزل خوفًا على طفلها.

ويقدم الموقع الأمريكي "parents" نصائح للأمهات لتجنب نزلات البرد لأطفالهن، للحفاظ على الطفل دافئًا، تصلح للطفل سواء كان بالخارج أو داخل السيارة أو حتى بالمنزل.

ملابس تتناسب مع البقاء في المنزل

يقول كريمر أرسينولت: "إذا كنت مرتاحًا في طبقتين، فإن طفلك يحتاج إلى ثلاث"، من الطرق الجيدة للتحقق مما إذا كان الجو حارًا أو باردًا وضع يده على بطنه أو ظهره، وهو ما ينبغي أن تكون درجة الحرارة واحدة، فاحتفاظ طفلك بالدفء أمر مهم بشكل خاص عندما ينام، لكن يجب الحذر من ارتفاع درجة الحرارة عن الطبيعي فإنها تساهم في الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

كريمر أشار إلى أن التعرق والشعر الرطب والخدين المتعرقين والتنفس السريع كلها علامات على ارتفاع درجة الحرارة، لذلك إذا لاحظت ذلك، فقم بإزالة طبقة من الملابس، لكن لا داعي للذهاب لفحصه كل خمس دقائق بجنون.

ملابس يرتديها في السيارة

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يعتبر الاختبار الأمثل حسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال هي أن يرتدي ملابس ذات طبقات رفيعة وقم بتدبيس بطانية حول الطفل وذلك في الأيام شديدة البرودة، كذلك يمكن أن تجرب الأم قطعة واحدة ذات أكمام طويلة تحت ملابس من الصوف ذات قطعة واحدة.

كما تشير كارول آرسنولت، مؤسسة "بيبي" ومؤلفة كتاب "ممرضة بيبي"، أنه اعتمادا على الطقس، فيمكن للأم إضافة سترة من القطن واستخدم بطانيات سميكة أو متعددة إذا كنت تنقلها إلى السيارة في مقعدها واضطررت إلى المشي بطفلها بعد ذلك، كما يمكنك أيضًا استخدام معطفها بدلاً من بطانية.

ملابس أثناء التنزه به

وحسب الموقع الأمريكي، فإن الهواء النقي مهم لطفلك، حتى عندما يكون الجو باردًا، و يقول كرامر - أرسينولت إنه طالما أن الطفل يبلغ من العمر 3 أسابيع على الأقل، ويزن 12 رطلاً، من الممكن أن يستغرق المشي به في الهواء من 15 إلى 30 دقيقة عندما تكون درجة حرارته 25.

أما إذا كان طفلك قبل الأوان أو كان يعاني من حالة طبية، فاستشر طبيب الأطفال أولاً، ونظرًا لأن الأطفال يفقدون الحرارة بسرعة أكبر من البالغين، يتفق الخبراء على أن اللبس الجيد لطفلك أن يزيد قطعة عن الملابس التي يرتديها في السيارة، لذلك إذا كنت ستخرج في قميص بأكمام طويلة وسترة شتوية، أضف سترة إلى ملابس طفلك بأكمام طويلة، بالإضافة إلى قفاز أو معطف وقم بتثبيته بالقفازات وأحذية دافئة إذا كانت ملابسة لا تغطي قدميه.

الموقع أكد أهمية حقيبة النوم القابلة للحمل وأنها جيدة للمشي في عربة الأطفال، ولكن في النهاية تجنب المشي إذا كانت الرياح مرتفعة حتى لا يصاب طفلك، ويمكنك أن تعرف أن طفلك لا يتحمل هذا الهواء أو الرياح عندما تبدو عيناه مسيلتين للدموع ويصيبهما بالبكاء.

وهناك علامات أخرى أكد الموقع أنها إشارات إلى أن طفلك لا يتحمل الطقس كانخفاض حرارة الجسم، ظهور الشفاه بشكل أزرق وحدوث الارتعاش، أو ظهور شاحب غير عادي على الأنف أو الأذنين، حسب ديفيد هيل، طبيب أطفال في ويلمنجتون، كارولاينا الشمالية، ومؤلف كتاب أبي إلى أبي: الأبوة والأمومة مثل الموالية.